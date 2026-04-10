Victoria Analía Donda Pérez
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Con duras críticas al Gobierno de Alberto Fernández y tras varios escándalos, renunció Victoria Donda al INADI
Legislatura: La diputada Débora Galán presentó un proyecto de ley contra la discriminación en la Provincia
Donda se defendió por hablar en un auditorio semivacío en Suiza: "La participación presencial fue reducida a último momento"
Todos contra todos: El pasado de los nuevos ministros, otro dolor de cabeza para el Gobierno de Alberto Fernández
Alberto Fernández ratificó a Victoria Donda al frente del Inadi pese al escándalo con su ex empleada doméstica
Con un libro de Perón y los dedos en "V": La foto de una nena publicada por Donda que despertó polémica en las redes
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