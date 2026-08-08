Viviana Raquel Guzzo
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Resultados oficiales Elecciones Generales 2023: En la Cuarta Sección, el peronismo da el campanazo y gana por la mínima
Elecciones PASO 2023: La Cuarta Sección Electoral vota diputados, intendentes, concejales y consejeros escolares
Junín: Legisladores opositores culparon al intendente por el COVID-19 en la región y otros mandatarios salieron a defenderlo
Federico Otermín: “Hay una gestión modelo en Carlos Casares con Walter Torchio”, afirmó el Diputado Bonaerense
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