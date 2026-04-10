Waldo Ezequiel Wolff
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Un funcionario de la Ciudad de Buenos Aires completará el mandato de Wolff como diputado de la Provincia
Los pases del verano: Los legisladores bonaerenses Wolff y Lospennato pasan a ser funcionarios de Larreta
Rodríguez Larreta acerca de la coparticipación: “El Gobierno Nacional nunca más le va a poder sacar fondos arbitrariamente a las provincias"
La oposición acusó a Batakis de "kirchnerista" y aseguró que fundió la Provincia en la gestión de Scioli
23A: Legisladores se cruzaron con Aníbal Fernández porque quieren protestar con tractores en Plaza de Mayo
Legisladores bonaerenses criticaron el discurso de Cristina Kirchner: Quiénes son los Eurodiputados que hablaron de "bochorno"
Ley de Etiquetado Frontal: Juntos por el Cambio no dio quorum y el oficialismo los acusa de hacer “lobby” empresarial
Marcha de las Piedras: Santoro y Wolff presentaron una cautelar para que el Gobierno no se “apropie” del Memorial
#AbranLasEscuelas: Diputados de la oposición protestaron con fotos de su infancia estudiantil ¿Oportunismo político o reclamo justo?
Polémico video de Ishii: Juntos por el Cambio salió con los dientes afilados y hasta pidieron la renuncia del intendente
Holocausto: Dirigentes de la Provincia de Buenos Aires conmemoraron los 75 años del cierre de Auschwitz
Fin de las notas