Walter Daniel Lanaro
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Masacre de Monte: tras la condena, De la Torre pidió romper con el “monopolio policial de la información”
Apertura de sesiones 2022 en la Provincia: Las críticas de la oposición a Kicillof por la suspensión de las clases presenciales
¿Vuelve a cruzar la General Paz?: Con miras al 2023, María Eugenia Vidal desembarcó con su tropa en Berazategui
Avanzó la reforma de la reelección indefinida en Provincia: Hubo votos disidentes en ambos bloques del Senado
Reelecciones indefinidas: Vidal, Ritondo y legisladores de Pro ratificaron que no darán marcha atrás con la norma
En la Legislatura estallaron con Bianco por sus críticas a Vidal: "Gobierno de vagos y mal entretenidos"
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