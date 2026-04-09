Walter Héctor Carusso
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D' Alessandro en San Martín: "Hay una batalla cultural, de un lado los que trabajan, del otro los que cobran sin trabajar"
Impulsado por Walter Carusso, los radicales juntan firmas para pedir que haya internas abiertas en la Provincia
Orgullo sanmartinense: Proponen declarar Personalidad Destacada de la Provincia a Fernández y Palacios
Internas UCR bonaerense: "La lista de unidad definió a Manes como jefe del radicalismo en Provincia", dijo Carusso
Diputados que responden a Posse proponen otorgar autonomía municipal a los 135 distritos de la Provincia
Provincia: Tras proponer quitarle legisladores al interior, ahora piden sacar las elecciones de medio término
Legislatura: Tras dichos de Carrió sobre armado de listas, diputados bonaerenses respaldan a Ritondo y Monzó
Posse copó Zoom junto a concejales de la Primera Sección: Llamó a una "apertura con fortísimas restricciones sanitarias"
Kicillof en la Apertura Legislativa bonaerense 2020: Para la oposición fue un mensaje con gusto a poco
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