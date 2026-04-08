Walter Sergio Torchio
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Carlos Casares: Doscientas familias tendrán una casa propia, destacó el ministro de Hábitat bonaerense
Quién es Mariana Núñez, la primera intendenta de Carlos Casares que reemplazó a Daniel Stadnik por 4 días
Walter Torchio: "Hay un amplio acuerdo para que Axel Kicillof vaya por la reelección a gobernador en 2023"
Senado bonaerense: El radical Alejandro Cellillo ocupará la vicepresidencia que dejó Joaquín De La Torre
Medidas por Emergencia hídrica en Provincia: Reunión de Kicillof e intendentes de Casares, Bolívar y Pehuajó
Para Walter Torchio, "el discurso del Gobernador fue muy claro y no hay forma de rebatir lo que dijo"
Stadnik asumió como intendente de Carlos Casares: "Estos dos años la gestión seguirá siendo la misma"
Torchio se despidió de la intendencia tras 10 años: “No es un momento feliz, dejo un lugar que he disfrutado”
Elecciones Generales 2021: En la Cuarta Sección, Juntos buscará ratificar su amplio triunfo en las PASO
Insaurralde sigue de recorrida por la Provincia de Buenos Aires: Se reunió con intendentes de la Cuarta Sección
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