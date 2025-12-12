Analía Ester Corvino

Es oriunda de San Pedro (provincia de Buenos Aires). Estudió una tecnicatura en Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ejerció dicha profesión en el sector privado en diferentes empresas.

Es coordinadora de La Libertad Avanza en la segunda sección electoral y su esposo, Luis Silva, es referente a nivel local.

En las elecciones 2023 fue candidata a senadora provincial por su sección en la lista de LLA pero no resultó electa, quedando como suplente en primer término.

En 2024 es designada jefa de Anses en la oficina UDAI de su distrito, cargo al que renunció para presentarse nuevamente para una banca en la Legislatura.

En las elecciones bonaerenses 2025, se postula como candidata a diputada por la segunda sección electoral (tercer lugar), representando a La Libertad Avanza, y resultó electa.