Carla Pannelli

Oriunda de la ciudad de Bahía Blanca, es abogada y mediadora, egresada de la Universidad Nacional del Sur. Su padre, también abogado, es Carlos Pannelli excandidato a diputado provincial en 2013 por el Partido Fe.

La abogada también es popular en la red social X, donde administra la cuenta @KrCarlit, donde se expresa mayormente sobre política.

En las elecciones bonaerenses 2025 se presenta como candidata a diputada por la Sexta sección electoral (segundo lugar), representando a la alianza La Libertad Avanza, y resultó electa.