Carlos Alberto Ramil

Quién es
Nació el 29 de mayo de 1981. Licenciado en Sociología, egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Inició su trayectoria profesional y social trabajando en temáticas vinculadas a las infancias y adolescencias, y se desempeñó como docente universitario en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, en la cátedra de Sociología de las Organizaciones.
Trabajó junto a Ariel Sujarchuk en la la Subsecretaría de Comercialización de la Economía Social del ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el segundo mandato de la presidencia de Cristina Kirchner, previa a su postulación como intendente de Escobar.
Fue concejal electo en 2017 por Unidad Ciudadana aunque no asumió mientras seguía desempeñándose en la secretaría de Desarrollo Territorial como desde 2015 ya con Sujarchuk al frente de la intendencia. En 2018 asumió en la secretaría de Gobierno.
Desde 2019, es el primero en la línea sucesoria municipal por haber encabezado la lista de concejales con la que el intendente resultó reelecto.
En diciembre de 2021, el jefe comunal de Escobar fue designado al frente del Ente de Control y Gestión de la Hidrovía y Ramil quedó como intendente interino. El 7 de abril de 2023 Sujarchuk presentó la renuncia como secretario de Economía del Conocimiento, y retornó a la intendencia.
Trayectoria política
Actualidad
Ex Intendente
Escobar
Frente de Todos
2021
Intendente
Escobar
Frente de Todos
Escobar
Distancia a la plata140Km
Cantidad de habitantes210.084
Superficie303,75 Km2
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