Carolina Rosana Píparo

Nació el 12 de septiembre de 1976, en La Plata. Es licenciada en Servicio Social por la Universidad del Salvador.

En 2010, tras una salidera bancaria en su ciudad natal, fue asaltada por motochorros. Sufrió un disparo en la cara por el que debió ser internada y operada, y el ataque anticipó el nacimiento de su hijo, que a los pocos días falleció.

Desde entonces, hizo de su propia desgracia una causa pública: la lucha contra la inseguridad y, años después, se metió de lleno en política partidaria. Es además activista por los derechos y garantías de las Víctimas y miembro de Usina de Justicia.

Fue elegida Diputada Provincial de Cambiemos, en 2017. Desde su banca, votó a favor del nuevo régimen jubilatorio para el Banco Provincia. Fue escrachada por trabajadores del Banco y la declararon "persona no grata". "En ocasión de su desgracia personal el ex gobernador Scioli le dio empleo en nuestro Banco y todos los empleados la cobijaron en su desgracia. Ayer nos agradeció votando la ley de Vidal que destruye nuestra Caja de Jubilaciones y a nuestro Banco Público. No vuelvas más por acá. Persona no grata", dice el cartel que fue pegado en las sucursales.

En 2019, asumió como secretaria ad honorem de Asistencia a la Víctima de la Municipalidad de La Plata, a cargo de Julio Garro (PRO), y al poco tiempo se fue del cargo, y también de Cambiemos.

En la madrugada del 1 de enero 2021 en La Plata, en compañía de Píparo, Juan Buzali, su actual exmarido, fue acusado de intentar matar a dos jóvenes a los que atropelló con su vehículo luego de ser asaltado. Deberá afrontar un juicio por "homicidio en grado de tentativa".

Tras abandonar Cambiemos, fue candidata con José Luis Espert (Avanza Libertad) y en las elecciones 2021 accede a una banca como Diputada Nacional tras ocupar el segundo lugar en la nómina de Espert en la provincia de Buenos Aires.

En marzo de 2023, abandona las huestes de Avanza Libertad, y forma el monobloque Buenos Aires Libre para pasar a apoyar a Javier Milei. En junio de ese año es presentada como precandidata a gobernadora bonaerense.

Cuando Milei ganó el balotaje y fue electo presidente, se anunció que Píparo iba a ser titular de la Anses. Sin embargo, ello no fue así. Desde entonces, se distanció de LLA.