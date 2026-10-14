Daniel Bolettieri

Nació el 13 de junio de 1956. De profesión arquitecto, su militancia se inicia en los ´80 cuando se afilia a la UCR. Reivindicando las figuras de Yrigoyen, Perón y Evita en el 2000 se aleja ante la llegada de Domingo Cavallo al gobierno de la Alianza.

Acompaña a Darío Giustozzi desde su primera gestión, pero trabaja en la comuna hace años, al ingresar como colaborador activo del equipo dependiente de la Dirección de Escuelas de la provincia de Buenos Aires y responsable técnico municipal en la tarea de Director Técnico de las obras de reconstrucción de establecimientos educacionales, luego del tornado que azotó el Partido en octubre de 1976.

Después, fue Secretario del sindicato de trabajadores Municipales local. En 2003 participa de la fundación de Acción Vecinal por Almirante Brown. Fue Secretario de Infraestructura y Planificación desde 2007 y electo primer Concejal en 2011 por el Frente para la Victoria.

Asumió como Intendente interino cuando Giustozzi solicitó licencia en las legislativas de octubre de 2013 y asume como Intendente en diciembre hasta cumplir el mandato por el Frente Renovador, que lidera Sergio Massa.

Fue primer precandidato a concejal por la lista que encabezó Giustozzi para la intendencia en las PASO de 2015, elección en que perdió la interna ante Mariano Cascallares. Luego, igualmente fue electo concejal en las Generales.

Se presentó nuevamente para ser concejal en 2017 por 1País, con el massismo dividido en aquella elección, pero no logró llegar al piso para ingresar.

Fue designado Director de Asuntos Nacionales, de la Subsecretaría de Asuntos Nacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, bajo la gestión de Felipe Solá, en diciembre de 2019, hasta que fue desplazado cuando Solá fue eyectado del cargo.