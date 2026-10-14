Daniel Di Sabatino

Nació en San Vicente, Buenos Aires, el 6 de julio de 1953. De profesión, contador público.

Con la vuelta de la democracia, el 10 de diciembre de 1983, incursiona en la política en el Senado de Buenos Aires desempeñándose como Prosecretario de Comercio e Industria hasta el año 1987. Se interesa en la política del Partido de San Vicente y luego de varias actividades desarrolladas en la Municipalidad, decide postularse para Intendente.

El 28 de octubre de 2007 vence a su contrincante Antonio Arcuri por la angosta diferencia de 64 votos (31% contra 30,59% de su contrincante) y asume la intendencia el 11 de diciembre de 2007.

En 2011 busca un nuevo mandato y lo consigue con el 38.93% de los votos, acompañando el proyecto de Cristina Fernández y Daniel Scioli.

En las Elecciones PASO 2015 se postula para un tercer mandato, pero es vencido en la interna por la lista del candidato de La Cámpora, Diego “Chapu” Barralle, por 64,8 a 35,1 por ciento de los votos obtenidos por el espacio.