Darío Miguel Kubar

Nació el 5 de mayo de 1979. Se recibió de Ingeniero Civil en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Trabajó de forma particular realizando varias obras importantes para la ciudad y la región.

En el 2009 conformó la agrupación local "Compromiso por General Rodríguez" dando inicio a su carrera política. Fue Concejal por el Frente para la Victoria en el 2013, pero luego pasó al Frente Renovador.

Finalmente en el 2015 fue electo Intendente por el Frente Cambiemos. Accedió a la jefatura comunal al ganar las elecciones con el 33,50 % de los sufragios, sucediendo a Juan Pablo Anghileri.

Se presentó a la reelección en 2019 con Juntos por el Cambio y perdió contra Mauro García del Frente de Todos, quien obtuvo 50,32% de los votos.

En las elecciones PASO 2023 venció en la interna de Juntos por el Cambio y compitió nuevamente como candidato a intendente, quedando en segundo lugar detrás del reelecto García.

En las elecciones legislativas bonaerenses de 2025, fue candidato a concejal en primer término por la lista de la alianza La Libertad Avanza, siendo electo al quedar en segundo lugar con 36,3%.