Evelyn Marlen Flores Yanz es una dirigente de La Cámpora, en San Nicolás. Entre 2016 y 2019 fue asesora en la Cámara de Senadores bonaerense. Entre 2020 y 2023 fue asesora de gabinete en el Ministerio de Mujeres y Diversidades de la provincia de Buenos Aires.

En 2023, fue designada Coordinadora de Acción Territorial de la Subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual, dependiente de la mencionada cartera.

En las elecciones bonaerenses 2025, se presentó como candidata a diputada provincial por Fuerza Patria (segundo lugar) representando a la segunda sección electoral, y resultó electa.