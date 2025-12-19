Francisco Jorge Adorni

Nació el 24 de agosto de 1982. Contador, especializado en administración financiera y control del sector público. Vecino de La Plata. Hermano de Manuel Adorni, Jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei.

Desde febrero del 2004 se desempeña como empleado de planta permanente del Consejo de la Magistratura bonaerense. Actualmente, de licencia.

En las elecciones 2005, fue candidato a consejero escolar suplente de La Plata (primer lugar) en la lista del duhaldismo "Frente Justicialista", pero no ocupó dicho cargo.

El 30 de enero de 2025 fue nombrado asesor en el Ministerio de Defensa, y el 26 de marzo fue promovido a titular de la Unidad de Auditoría Interna de esa cartera. En junio de 2025 asumió como titular del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF).

En las elecciones bonaerenses 2025 se presenta como candidato a diputado por la Octava sección electoral (primer lugar), representando a la alianza La Libertad Avanza, y resultó electo, siendo la segunda fuerza en la región con el 36,59%