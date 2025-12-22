Gonzalo Darío Cabezas

Es oriundo de la localidad de Arenaza, partido de Lincoln, y reside en la actualidad en el partido de Capitán Sarmiento. De profesión, periodista.

En febrero de 2024 fue designado Director Nacional de Relación con los Municipios, dependencia de la Vicejefatura de Gabinete de Interior, a través de la Decisión administrativa 822/2024.

Es coordinador de LLA en la cuarta sección electoral. En el mismo año es nombrado secretario general del partido La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, que preside Sebastián Pareja.

En las elecciones bonaerenses 2025, fue candidato a senador por la Cuarta sección electoral (primer lugar), representando a la alianza La Libertad Avanza, y resultó electo, siendo la segunda fuerza en la región con 30,34%