Horacio Alberto Errazú

Nacido en Capilla del Señor el 19 de Febrero de 1950. Docente de Histología (1971-1972) y de Cirugía (1971-1974) en la UNLP. Lo apodan "El vasco".

Fue Delegado de la localidad de Los Cardales entre 1981-1982. Concejal desde 1985-1989 y 1989-1993 por Defensa Comunal. Desde 1991 fue Presidente del Cuerpo.

Luego fue concejal desde 1997 a 1999 por el Frente Justicialista Bonaerense, desempeñándose nuevamente como Presidente del cuerpo. Renuncia para asumir como Director de Producción y Medio Ambiente Ad-honorem de la Municipalidad de Exaltación de la Cruz.

Desde el 10 de Diciembre de 2003 fue electo Intendente Municipal, renovando mandato en 2007 hasta 2011 luego de obtener el consenso del 51,75% de los sufragantes.

En 2011 apoyó la candidatura de su sucesor, Adrián Daniel Sánchez, que arrasó en las urnas con el 61% de los votos.

Desde su conformación, pasó a ser referente del Frente Renovador exaltacruceño. En las PASO 2019 fue precandidato a intendente del Frente de Todos pero quedó último en la interna.