José Renaldo "Rolo" Galván

Nació el 18 de febrero de 1963 en la localidad de Rafael Castillo (La Matanza). Hoy sigue siendo vecino de la misma ciudad. Se define como "orgullosamente matancero, militante peronista y padre de 3 hijos".

Durante la década menemista se opuso a las políticas implementadas volviendo a la militancia activa en el año 1999. En el año 2007 fue electo concejal, ejerciendo ese cargo hasta el año 2011.

Tras desempañarse como edil, en el año 2011 fue designado como Subsecretario General de Gobierno, desempeñándose allí por más de 8 años.

Nuevamente fue electo concejal en 2019 y en 2021. Fue elegido por sus pares como presidente del bloque del Frente de Todos.

Además, ocupa el rol de secretario de Adoctrinamiento del Partido Justicialista en La Matanza.

En las elecciones bonaerenses 2025 se presenta como candidato a diputado por la Tercera sección electoral (octavo lugar), representando a Fuerza Patria, y resultó electo.

(Foto: Diputados PBA)