Juan Esteban Osaba

Nació el 9 de agosto de 1976, en la ciudad de La Plata. De profesión publicista. En su ciudad formó parte de la dirigencia del Club San Luis, referente del rugby argentino.

Forma parte como empleado de Planta Permanente con estabilidad del ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense. Allí tuvo cargo de director durante la gestión de Gustavo Arrieta durante al menos el año 2012.

Entre 2016 y 2019 fue designado al frente del Ente de Turismo La Plata – EMATUR, durante la intendencia de Julio Garro.

Se acercó luego a La Libertad Avanza y cuenta con el respaldo del diputado Sebastián Pareja, presidente del Partido LLA a nivel provincial.

A partir de febrero de 2024 fue designado a través de la decisión administrativa 825/2024, como director nacional de Asistencia al Desarrollo Municipal dependiente de la subsecretaría de Relaciones con los Municipios, dependencia dentro del Ministerio del Interior.

En las elecciones bonaerenses 2025 se presentó como candidato a diputado por la Octava sección electoral (tercer lugar), representando a La Libertad Avanza, y resultó electo. Al asumir, en diciembre de 2025, fue elegido vicepresidente de la Cámara de diputados bonaerense.