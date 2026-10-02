Marcelo Skansi

Nació el 14 de enero de 1967 en Carmen de Areco, de profesión abogado, en el año 2005 se presenta con una propuesta innovadora para su pueblo, al encabezar un partido vecinalista independiente llamado Nueva Alternativa Carmeña, partido creado dos años antes. En esa oportunidad no sólo ganó una banca en el Honorable Concejo Deliberante sino que también accedió a la presidencia del cuerpo.

En las elecciones de Octubre de 2007 encabeza la lista del partido que hasta ese momento era la primera fuerza opositora (a pesar de tener 4 años desde la fecha de su creación) y logra acceder a la intendencia de Carmen de Areco gracias al favor del 44 % de los votantes.

En 2011 renueva su cargo con el 49% de los votos dejando en segundo lugar por tres puntos porcentuales de distancia a Jorge Alberto Adame, representante del FpV.

En 2015 triunfa en las elecciones generales de octubre con el 35,93 por ciento de los sufragios y continua al frente del municipio.

En 2019 se vuelve a presentar en representación de Consenso Federal y pierde con Ivan Villagrán del Frente de Todos por 37,63% contra 32,42%.

En las elecciones 2023, fue precandidato a intendente de Juntos por el Cambio.