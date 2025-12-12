María Eva Limone

María Eva “Evi” Limone es dirigente de La Cámpora, en Lomas de Zamora. Comenzó a militar en 2010, con 16 años. Estudiante de Ciencia Política y Gobierno.

En 2017 se convirtió en la concejal más joven de la historia lomense. En 2023 fue designada Subsecretaria de Organización de Gabinete de la municipalidad.

Desde diciembre de 2024 se desempeñó como secretaria de Ambiente del municipio de Lomas de Zamora. Desde allí promovió políticas de educación ambiental y la ampliación de los puntos verdes en los barrios.

En las elecciones bonaerenses 2025 se presentó como candidata a diputada por la Tercera sección electoral (séptimo lugar), representando a Fuerza Patria, y resultó electa.