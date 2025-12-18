María Fernanda Coitinho

Es vecina de Longchamps, partido de Almirante Brown. Profesora en Ciencias Biológicas, egresada del Profesorado de Formación Docente N°41. Ejerció como docente desde 2003 en distintos establecimientos educativos.

Dentro de la estructura del partido La Libertad Avanza, se desempeña como directora académica de la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP), espacio de formación de cuadros políticos.

En el año 2024 fue designada jefa de la UDAI Anses de Burzaco (Alte. Brown).

En las elecciones bonaerenses 2025 se presentó como candidata a diputada por la sexta sección electoral (sexto lugar), representando a La Libertad Avanza, pero no resultó electa. Como Gustavo Coria pidió licencia extraordinaria y Coitinho era la primera suplente, logra acceder a una banca a partir de diciembre de es año.