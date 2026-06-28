Mariela Silvina Vitale

Es Contadora, egresada de la Universidad Nacional del Sur, y docente en escuelas e institutos de la ciudad de Bahía Blanca. También se desempeñó en su estudio contable particular.

Designada Jefe de la UDAI ANSES en Bahía Blanca. Dentro de La Libertad Avanza ejerce el rol de asesora en la sexta sección electoral de la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (Efdap), para la formación de cuadros políticos.

En las elecciones bonaerenses 2025 se presentó como candidata a diputada por la sexta sección electoral (cuarto lugar), representando a La Libertad Avanza, y resultó electa.