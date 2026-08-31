Martín Ángel Caso

Nació el 12 de febrero del año 1970. Empresario y representante de la Agrupación Vecinalista 26 de Octubre. Director Periodístico del portal CS Millennials.

Desde el año 1999 hasta el año 2002, fue presidente del Partido Justicialista de Rojas. Ha sido electo concejal, del 2001 al 2005, siendo reelegido para el año 2005.

En 2011 se postula con su lista "Encuentro por Rojas" como candidato a Intendente y resultó ganador con el 38% de los votos reemplazando a Miguel Cobo quien había asumido por 3 meses tras la renuncia de Eduardo Quiri en septiembre de 2011.

En 2013 se suma a las filas del Frente Renovador, que lidera Sergio Massa.

En 2015 fue por la reelección con Encuentro por Rojas, pero perdió ante la lista de Claudio Rossi, de Cambiemos, quedando en segundo lugar tanto en las PASO como en los comicios generales.

Desde 2016 fue designado Director de Provincia Leasing, una de las empresas del Grupo BaPro, durante la gestión de Vidal por la oposición y desde la de Kicillof como oficialista.