Maximiliano Iván Bondarenko

Maximiliano Bondarenko es un excomisario inspector de la Policía Bonaerense. A principios de abril de 2025 anunció que después de 27 años de servicio, pidió la baja voluntaria.

En 2017 ocupó el rol de coordinador del Centro de Documentación Rápida (CDR), dependiente de Renaper, durante el gobierno de Cambiemos. En el mismo año fue electo concejal de Florencio Varela, por el espacio Juntos por el Cambio.

En 2021 integró la alianza Juntos y lideró como precandidato a concejal la lista por el sector del médico Facundo Manes, pero no logró superar la interna en las PASO.

Desde 2023 asume el rol de coordinador de La Libertad Avanza en Varela, bajo el ala política de Sebastián Pareja, presidente de LLA en Provincia de Buenos Aires y diputado nacional.

En las elecciones bonaerenses 2025, se presenta como candidato a diputado por la Tercera sección electoral (primer lugar), representando a la alianza La Libertad Avanza, y resultó electo, siendo la segunda fuerza en dicha región.