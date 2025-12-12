Natalia Miriam Blanco

Es abogada. Pertenece al PRO de Zárate. En las elecciones 2019 fue electa concejal de Zárate, representando a la lista de Juntos por el Cambio. En 2023 vuelve a ser electa, esta vez a la cabeza de la lista.

Le ha tocado reemplazar en forma interina a Marcelo Matzkin, intendente local, cuando éste pidió licencia. Ha sido presidenta del Bloque PRO y renunció para presentarse por una banca en la Legislatura.

En las elecciones bonaerenses 2025 se postuló como candidata a diputada provincial por la segunda sección electoral (primer lugar), representando a La Libertad Avanza, y resultó electa tras ser la segunda fuerza.