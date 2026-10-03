Nació el 23 de septiembre de 1943. Productor agropecuario y destacado relator y periodista deportivo. Padre de Fernando, reconocido comentarista de fútbol.

Experimentado dirigente de la Unión Cívica Radical, oriundo de Guerrico con una amplia trayectoria política.

Fue elegido Concejal en el año 1984, cargo que ocupó hasta 1987 representando a su Partido. Fue Presidente de Bloque en 1987 y volvió al Concejo Deliberante desde 1999 a 2003 por la Alianza. Presidente de Bloque entre 1999 y 2001, concejal desde el año 2007 hasta el 2013 e Intendente interino en distintos períodos desde 1999 a 2003 y desde 2007 hasta 2013.

En diciembre de 2013 Héctor María Gutiérrez hizo efectiva su renuncia como Intendente tras asumir como Diputado Nacional y Omar Raúl Pacini, ocupando el primer lugar como Concejal, juró formalmente como Intendente de Pergamino hasta finalizar el mandato.

Desde 2016 ocupó el cargo de director de Provincia NET, sistema de pagos y cobros del Grupo BAPRO.