Oscar Darío Ostoich

Nació en Capitán Sarmiento, Buenos Aires, el 3 de abril de 1945. Lo apodaban "Chiquito". Intendente de su ciudad natal por el Partido Justicialista desde diciembre de 1995 hasta diciembre de 2003 y de diciembre de 2007 a diciembre de 2019.

En 2007 se impuso con 32.6%, a sólo 4% de diferencia con el segundo.

En 2011 retuvo su cargo por una diferencia similar. Obtuvo el 47% contra el 42% del candidato de Proyecto Sur, Ernesto Broccard.

Durante su gestión fue un hombre cercano tanto a la expresidenta Cristina Fernández como al exgobernador Daniel Scioli.

En 2015 renovó su cargo con el 36,18 % de los votos por el Frente Para la Victoria.

En 2019 no se presentó a la reelección. Por la renuncia de Mariano Pinedo asume como diputado provincial hasta el 2021 por la segunda sección electoral.

Murió el 14 de mayo de 2026 a los 81 años de edad.