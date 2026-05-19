Oscar Darío Ostoich

Quién es
Nació en Capitán Sarmiento, Buenos Aires, el 3 de abril de 1945. Lo apodaban "Chiquito". Intendente de su ciudad natal por el Partido Justicialista desde diciembre de 1995 hasta diciembre de 2003 y de diciembre de 2007 a diciembre de 2019.
En 2007 se impuso con 32.6%, a sólo 4% de diferencia con el segundo.
En 2011 retuvo su cargo por una diferencia similar. Obtuvo el 47% contra el 42% del candidato de Proyecto Sur, Ernesto Broccard.
Durante su gestión fue un hombre cercano tanto a la expresidenta Cristina Fernández como al exgobernador Daniel Scioli.
En 2015 renovó su cargo con el 36,18 % de los votos por el Frente Para la Victoria.
En 2019 no se presentó a la reelección. Por la renuncia de Mariano Pinedo asume como diputado provincial hasta el 2021 por la segunda sección electoral.
Trayectoria política
Actualidad
Ex Diputado Provincial
Capitán Sarmiento
Frente de Todos
36,18% de los votos
2019
Diputado Provincial
2° Sección
Frente de Todos
2015
Intendente
Capitán Sarmiento
Frente para la Victoria
36,18% de los votos
2011
Intendente
Capitán Sarmiento
Frente para la Victoria
47,00% de los votos
2007
Intendente
Capitán Sarmiento
Frente para la Victoria
32.6% de los votos
Capitán Sarmiento
Distancia a la plata217 Km
Cantidad de habitantes15.322
Superficie525 km²