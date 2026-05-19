La Noticia 1
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Ex Diputado Provincial

Ex Diputado Provincial

Oscar Darío Ostoich

Quién es

Nació en Capitán Sarmiento, Buenos Aires, el 3 de abril de 1945. Lo apodaban "Chiquito". Intendente de su ciudad natal por el Partido Justicialista desde diciembre de 1995 hasta diciembre de 2003 y de diciembre de 2007 a diciembre de 2019.

En 2007 se impuso con 32.6%, a sólo 4% de diferencia con el segundo.

En 2011 retuvo su cargo por una diferencia similar. Obtuvo el 47% contra el 42% del candidato de Proyecto Sur, Ernesto Broccard.

Durante su gestión fue un hombre cercano tanto a la expresidenta Cristina Fernández como al exgobernador Daniel Scioli.

En 2015 renovó su cargo con el 36,18 % de los votos por el Frente Para la Victoria.

En 2019 no se presentó a la reelección. Por la renuncia de Mariano Pinedo asume como diputado provincial hasta el 2021 por la segunda sección electoral.

Murió el 14 de mayo de 2026 a los 81 años de edad.

Trayectoria política

  • Actualidad

    Ex Diputado Provincial

    Capitán Sarmiento

    Frente de Todos

    36,18% de los votos

  • 2019

    Diputado Provincial

    2° Sección

    Frente de Todos

  • 2015

    Intendente

    Capitán Sarmiento

    Frente para la Victoria

    36,18% de los votos

  • 2011

    Intendente

    Capitán Sarmiento

    Frente para la Victoria

    47,00% de los votos

  • 2007

    Intendente

    Capitán Sarmiento

    Frente para la Victoria

    32.6% de los votos

Capitán Sarmiento

  • Distancia a la plata

    217 Km

  • Cantidad de habitantes

    15.322

  • Superficie

    525 km²

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