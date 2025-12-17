Oscar Eduardo Liberman

Nació el 6 de octubre de 1963 en Bahía Blanca. Es economista, recibido en la Universidad Nacional del Sur, donde también ejerce la docencia. Ha sido docente de grado y posgrado en varias universidades, formado tesistas y dirigido centros de investigación como el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (C.R.E.E.B.B.A.) o la Fundación Mercado.

Trabajó en el sector privado desde muy joven y siempre estuvo presente en la política, ya sea desde la participación individual o mediante asesoramiento profesional. Además, se desempeñó como programador de diversos proyectos, se orientó a la consultoría privada y pública y a la investigación económica. Fue columnista de economía en diversos diarios nacionales y extranjero.

En las elecciones PASO 2023, se presenta por primera vez como precandidato a intendente de su ciudad por La Libertad Avanza donde fue la lista más votada. Finalmente, en las elecciones generales queda en segundo lugar detrás del postulante peronista, Federico Susbielles.

En las elecciones bonaerenses 2025 se presenta como candidato a diputado por la Sexta sección electoral (primer lugar), representando a la alianza La Libertad Avanza, y resultó electo, siendo la fuerza más votada en la región con 41,87%.

Vida personal y otras aptitudes

Navegar y el arte son otras de sus pasiones. Escribe literatura y publicó dos libros: “Los años del mar” y “Diario de a bordo, bitácora del Haiku”, que obtuvo el primer premio de literatura en el Concurso “El puerto Edita, Puerto de Bahía Blanca”. Otras dos novelas se encuentran en proceso de edición.

También la apasiona la música y toca varios instrumentos. Participó en bandas durante su juventud, tocó el piano y el saxo en diferentes agrupaciones, la mayoría de ellas en los géneros de jazz, rock, tango y klezmer. En la actualidad toca guitarra y acordeón en el grupo de tango “Mescolanza”.

Como escultor trabaja sobre estructuras de hierro y chapa batida. Algunas de sus obras han sido seleccionadas en los salones de la Bolsa de Comercio de Bahía Blanca o en la Bienal de Arte.