Pablo Ezequiel Morillo

Es abogado, recibido en 2014 en la Universidad de Buenos Aires, y vecino de Capitán Sarmiento (provincia de Buenos Aires). Trabajó entre 2020 y enero de 2025 como Director de Logística y Servicios Auxiliares en el Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, cartera que encabeza Carlos Bianco, mano derecha del gobernador Axel Kicillof.

En diciembre de 2024 -durante la gestión de Javier Milei-, Morillo fue designado transitoriamente como Director Nacional de Desarrollo Socio-Comunitario en el Ministerio de Economía de la Nación, cargo que fue prorrogado por 180 días hábiles mediante la Resolución 392/2025.

Paralelamente, el 20 de enero de 2025 presentó su renuncia al cargo provincial (aceptada por Resolución 16/2025 del ministerio de Gobierno), completando así su migración del ámbito provincial al nacional.

En las elecciones bonaerenses 2025, se postuló como candidato a diputado provincial por la segunda sección electoral (segundo lugar), representando a La Libertad Avanza, y resultó electo.