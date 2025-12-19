Priscila Minnaard

Es oriunda del partido de Coronel Dorrego. Técnica en Seguridad e Higiene y Diplomada en Asuntos Municipales. Pertenece a la Unión Cívica Radical de Coronel Dorrego.

Ocupó roles de asesora dentro de la comuna antes de ingresar al poder legislativo local. Fue electa concejal en 2015 y 2019, en ambas ocasiones por Juntos por el Cambio.

Como edil, se desempeñó como Presidenta de Bloque y Vicepresidenta del Concejo.

En las elecciones bonaerenses 2025 se presentó como candidata a diputada por la Sexta sección electoral (segundo lugar), representando a Somos Buenos Aires, y resultó electa. Pasó a formar parte del bloque de la UCR en la cámara baja.