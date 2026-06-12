Ramiro César Tagliaferro

Nacido en el distrito de Morón el 17 de julio de 1971. Es Licenciado en Ciencias Políticas con especialización en Procesos Políticos (1997) egresado de la Universidad Católica Argentina. Posgrado en Gestión Estratégica de Recursos Humanos en la Universidad de San Andrés donde ganó la Beca Partnership (2004) y fue titular de la Cátedra de Política Económica en el Posgrado para Dirigentes Públicos de la Universidad de Belgrano. Es fundador del Programa de Investigación Geográfico Político Patagónico de la UCA.

Fue Gerente de Recursos Humanos del Ministerio de Educación de la Nación. También se desempeñó como Consultor Senior del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Es Miembro Fundador del Partido Compromiso para el Cambio, fundador y Director de la Escuela de Formación de Dirigentes Políticos (CPC) y Fundador y ex Director de la Fundación Creer y Crecer.

Fue el Jefe de Campaña del PRO en la Provincia de Buenos Aires (2007).

Estuvo casado con la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal con quien tiene tres hijos, hasta que ella asumió la gobernación en 2015.

Fue electo Diputado Provincial en el 2007 por el Frente Unión PRO, representando la primera sección electoral. En el 2011 fue electo Concejal del distrito de Morón.

En el año 2015 fue elegido como Jefe Comunal con un porcentaje del 42,64 de los votos, representando al frente Cambiemos.

En el 2019 va por la reelección con Juntos por el Cambio pero pierde 46,56% contra 43,38% de Lucas Ghi, candidato del Frente de Todos. Intentó en 2023 intentar nuevamente ir por otra candidatura a intendente pero declinó de participar y se apartó del ejercicio activo de la política.

Desde 2023 se desempeña como el CEO del Club Atlético Rentistas SAD (Sociedad Anónima Deportiva) en República Oriental del Uruguay.