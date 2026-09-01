Ricardo Miguel Casi

Nació en Colón, Buenos Aires, el 29 de mayo de 1956. De profesión médico, fue Secretario de salud, y ha sido intendente de la ciudad de Colón desde el año 2003, durante cinco mandatos consecutivos. Lo apodan "Pito".

Fue electo por el PJ en 2003, al vencer con el 36,48% al intendente en funciones, Miguel Lavatelli (33,04). Es reelecto en 2007 con la lista del Partido de la Victoria, al obtener el 40,61%.

En 2009 a causa de la pandemia de Gripe A que azotaba la zona, pidió licencia para sumarse al equipo médico y ayudar a combatirla. A raíz de esto y de cara a las elecciones de ese año, quedó afuera de las listas de diputados provinciales de la Segunda Sección Electoral y en la presentación de lista no estuvo como candidato testimonial.

En 2011 logró un nuevo triunfo con el 45,41%, accediendo a 4 años más al frente de la comuna. El segundo fue Ulises Miguez del Frente Amplio Progresista con el 30%.

En 2015 logró renovar su mandato como Jefe Comunal de su distrito al imponerse por el 45,77 % de los sufragios representando al Frente Para la Victoria.

En el 2019 se presentó a una nueva elección en representación del Frente de Todos y obtuvo el 60,19% de los votos contra 37,37% del candidato de Juntos por el Cambio, Juan Carlos Lavatelli.

En 2023 optó por no ir por la reelección, marcando su retiro de la política activa en Colón, luego de dos décadas al frente de la comuna.