Sandro Adrián Guzmán

Quién es
Nació en José C. Paz, Buenos Aires, el 11 de noviembre de 1964. Fue Secretario de Economía, de Obras Públicas y de Gobierno de esa comuna.
En 2005 asume como Concejal por el partido Unidad Federalista (PAUFE) y en el 2007 logra imponerse con el 31,83% de los sufragios como Intendente de la ciudad de Escobar, por el mismo espacio.
En 2011 ratificó su cargo por amplio margen con un 52,51% de los votos. En este caso ya como integrante del Frente para la Victoria. Segundo quedó José Achaval, de la Udeso, con el 10,95%.
En 2013, como Intendente y alejándose del oficialismo, se suma al proyecto de Sergio Massa liderando el Frente Renovador y accede a una banca como Diputado Nacional.
En diciembre de 2014, en total silencio, renuncia a su banca y retorna a la intendencia de Escobar en lugar de Walter Hugo Blanco quien había anunciado su alejamiento al mando del distrito aduciendo que ser jefe comunal "es muy desgastante". También desde 2015 abandonó el Frente Renovador y volvió al FpV.
Trayectoria política
Actualidad
Ex Intendente
Escobar
Frente para la Victoria
2007
Intendente
Escobar
Partido Vecinalista
31,83% de los votos
2011
Intendente
Escobar
Frente para la Victoria
52.51% de los votos
2013
Diputado Nacional
El País
Frente Renovador
Escobar
Distancia a la plata140Km
Cantidad de habitantes210.084
Superficie303,75 Km2