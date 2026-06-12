Sandro Adrián Guzmán

Nació en José C. Paz, Buenos Aires, el 11 de noviembre de 1964. Fue Secretario de Economía, de Obras Públicas y de Gobierno de esa comuna.

En 2005 asume como Concejal por el partido Unidad Federalista (PAUFE) y en el 2007 logra imponerse con el 31,83% de los sufragios como Intendente de la ciudad de Escobar, por el mismo espacio.

En 2011 ratificó su cargo por amplio margen con un 52,51% de los votos. En este caso ya como integrante del Frente para la Victoria. Segundo quedó José Achaval, de la Udeso, con el 10,95%.

En 2013, como Intendente y alejándose del oficialismo, se suma al proyecto de Sergio Massa liderando el Frente Renovador y accede a una banca como Diputado Nacional.

En diciembre de 2014, en total silencio, renuncia a su banca y retorna a la intendencia de Escobar en lugar de Walter Hugo Blanco quien había anunciado su alejamiento al mando del distrito aduciendo que ser jefe comunal "es muy desgastante". También desde 2015 abandonó el Frente Renovador y volvió al FpV.