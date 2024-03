Silvina Gvirtz

Nació en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 18 de junio de 1963. Es Doctora en Educación. Se desempeñó como Directora de la Maestría en Educación de la Universidad de San Andrés, investigadora del CONICET, Consultora Externa del II PE-UNESCO Buenos Aires y Directora General del Proyecto Escuelas del Bicentenario, Directora de la colección Nueva Carrera Docente en Editorial Aique, y Nuevas Perspectivas en Educación en Editorial Granica.

Publicó dieciséis libros, uno de ellos es "Going to School in Latin America", Greenwood Publishing Group. Westport, 2008.

Fue Directora del Anuario de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación y miembro del Consejo de Administración del CIPPEC.

En 2011 es convocada a integrar el Gabinete de Daniel Scioli, a cargo de la Dirección General de Cultura y Educación, en reemplazo de Mario Oporto.

En agosto de 2012 presenta su renuncia al cargo por desacuerdos en la aplicación de recortes en el área, propuestos por Silvina Batakis y el propio Gobernador Daniel Scioli.

Entre 2012 y 2016 fue directora general ejecutiva del programa Conectar Igualdad.

Desde diciembre de 2015 es Secretaria de Ciencia, Tecnología y Políticas Educativas de La Matanza.

En septiembre de 2021, el ministro de Educación, Jaime Perczyk, la designa secretaria de Educación.

A partir de diciembre de 2023, vuelve al gabinete municipal de La Matanza como Secretaria de Políticas Educativas.