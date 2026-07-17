España terminó levantando la copa, así que en el papel el mercado acertó. Pero mirar solo el resultado final es hacer trampa. Entre las cuotas del debut ante Cabo Verde y el pitazo final en Nueva Jersey hubo un vaivén que cuenta más sobre cómo se arma un mercado de apuestas que sobre el fútbol en sí.

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Un favoritismo que nunca fue tan claro como pareció

Antes de que arrancara el torneo, España rondaba el 15 por ciento de probabilidad implícita para quedarse con el título, con Francia entre el 11 y el 13 y Brasil cerca del 12. Ningún nombre se despegaba del resto.

Esa foto cambió para cuando llegó la final. España aparecía como candidata más clara, pero las casas ni siquiera coincidían en cuánto. En Novibet, su mejor precio para ganar en los noventa minutos rondaba el +145. En Codere, Argentina pagaba +260 y el empate se iba hasta +215, una cuota jugosa para un partido que muchos ya intuían cerrado. En los repasos previos al partido, el mercado de Mundial 2026 1xbet ubicaba a España por delante sin dejar a Argentina fuera de la conversación, algo lógico tratándose de la vigente campeona del mundo. Dos operadores, dos lecturas del mismo partido.

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Comparar precios entre casas destapa estas diferencias:

Novibet daba a España como clara preferida a noventa minutos. Codere ofrecía a Argentina la cuota más generosa entre los operadores revisados. El empate cotizaba con precios competitivos en varias casas, lejos de ser un mercado marginal.

Ninguna cifra estaba equivocada por sí sola. Reflejaban que nadie tenía certeza real de lo que iba a pasar en el campo.

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Cabo Verde y el aviso que el mercado dejó pasar

Volvamos al principio. España debutó el 15 de junio contra Cabo Verde, que jugaba su primer partido mundialista en toda su historia. Terminó 0 a 0. El arquero Vozinha y un bloque defensivo que no se movió sostuvieron el cero noventa minutos completos, algo que CNN, TUDN y la propia FIFA registraron como una sorpresa mayúscula del arranque del torneo.

Empatar con un debutante suena a anécdota de sobremesa. Menos gracioso si sos la selección que después termina levantando la copa. Ese resultado debería haber encendido alguna alarma sobre la solidez ofensiva española. No la encendió, al menos no de forma duradera: las cuotas a campeón se recuperaron en cuestión de días, como si el mercado hubiera decidido que aquello fue ruido y no señal.

¿Fue ruido? Difícil saberlo con certeza. Lo que sí queda claro es que un mercado eficiente no debería necesitar ignorar datos incómodos para mantener su favorito en el trono.

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El salto de probabilidad que el fútbol no explica del todo

Después de la semifinal ante Francia, algo se movió con fuerza. Según Goal.com Argentina, la probabilidad implícita de España para ganar el título pasó de un 23 a poco más de 60 por ciento en cuestión de horas, tras un partido en el que limitaron a los franceses a apenas 0.31 goles esperados. Una cifra tan móvil no describe solo lo que pasó en la cancha. Describe cuánto peso le da el mercado al partido más reciente por encima de todo lo anterior.

Ese salto no prueba, sin embargo, algunas cosas que muchos dieron por sentadas:

Que España fuera a golear en la final.

Que Francia hubiera jugado mal todo el torneo y no solo esa noche.

Que el partido decisivo se fuera a resolver con comodidad para cualquiera de los dos.

Nada de eso ocurrió. Y ahí está el problema de leer una cuota como si fuera una predicción cerrada en vez de una fotografía momentánea.

Una final sin goles hasta el minuto 106

La final terminó 0 a 0 en los noventa minutos reglamentarios. Recién en el alargue, al minuto 106, Ferran Torres definió el título para España, tras aprovechar un balón muerto que el Dibu Martínez no pudo contener. El mercado de ambos equipos anotan y el de goles antes del descanso habían movido bastante dinero durante la semana previa, con Ferran Torres lejos de figurar entre los nombres más citados para marcar. Casi todos apuntaban a un partido más abierto que el que finalmente se jugó.

Kylian Mbappé se fue con la Bota de Oro tras anotar diez goles, superando a Lionel Messi como máximo goleador histórico en Copas del Mundo y empatando una marca que Gerd Müller dejó en 1970, según reportes de CNN y DAZN. Rodri, capitán español, se llevó el Balón de Oro del certamen. Ninguno de esos dos datos era favorito absoluto en las previas, lo que confirma algo que ya venía insinuándose: el mercado describe probabilidades, no guiones. Cuando el partido se resuelve en el minuto 106 con un nombre que no encabezaba las apuestas de goleador, la diferencia entre pronosticar y adivinar queda expuesta.