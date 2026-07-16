A todos nos gusta la emoción de ver si se gana o no en segundos. ¿Sabías que también le gustaba mucho a nuestros ancestros? El entretenimiento basado en la suerte nos acompaña desde el inicio de los tiempos.

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Recientes investigaciones científicas revelan detalles asombrosos sobre cómo jugaban nuestros antepasados más lejanos porque el azar o es un invento actual de los casinos modernos.

Aunque hoy en día puedes disfrutar de miles de tragamonedas online desde donde te encuentres, lo cierto es que la humanidad lleva miles de años apostando en juegos de azar.

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Los arqueólogos han encontrado evidencias en cuevas prehistóricas y tumbas de los primeros juegos de azar porque al parecer, la necesidad de tentar a la fortuna es un rasgo profundamente humano.

Los Primeros Dados de la Humanidad

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Durante mucho tiempo se pensó que los primeros juegos nacieron en las grandes civilizaciones antiguas pero se ha demostrado que los objetos para jugar más primitivos no estaban hechos de plástico ni de madera fina en años recientes.

Nuestros ancestros usaban los astrágalos, unos huesos pequeños ubicados en las patas de las cabras. Estos elementos óseos poseen una forma geométrica natural de cuatro caras bien diferenciadas.

Se cree que los jugadores antiguos los lanzaban al aire para apostar sobre la posición final de caída porque se han encontrado estos huesos en sitios de excavación.

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Iteración moderna

En la actualidad, esta apuesta con dados se conoce como el juego de las tabas. Las excavaciones en la cuenca del Mediterráneo han desenterrado miles de restos de huesos y muchos de estos presentan marcas artificiales grabadas con herramientas de piedra afilada.

Los expertos aseguran que esas líneas servían para definir el valor de cada lado aunque no se sabe mucho más de la mecánica del juego.

Las apuestas en esa época primitiva no incluían dinero como se conoce hoy en día ni eran tan seguras como en Bet on Win casino online que cuenta con verificaciones de SSL para proteger tus transacciones.

Como las economías se basaban en trueques, se cree que los participantes arriesgaban su propia comida, pieles de abrigo o herramientas de caza valiosas en el juego.

Así que una mala racha con los astrágalos podía dejar a un guerrero completamente desarmado.

Los tesoros de Egipto y Mesopotamia

Al avanzar el tiempo, las sociedades se organizaron mejor y crearon reglas de juego complejas. Las élites de los imperios antiguos se volvieron verdaderas fanáticas de los tableros de apuestas. En los palacios reales se diseñaban piezas lujosas con acabados de oro y piedras preciosas.

En esta época el azar tomó una forma de adivinación ya que los gobernantes utilizaban los dados y otros elementos como oráculos para tomar decisiones políticas y predecir el futuro del reino, se consideraba que la suerte estaba íntimamente ligada a la voluntad de los dioses.

El Senet y las apuestas de los faraones

Pasando al antiguo Egipto, tenemos el Senet, un juego de mesa es considerado uno de los más antiguos de la historia humana. Los arqueólogos han encontrado tableros de Senet que datan del año 3100 a.C.

La dinámica consistía en mover fichas a través de un circuito de treinta casillas cuadradas, algo que podría recordar a la ruleta.

Para avanzar, los jugadores no usaban dados cúbicos como los que conocemos hoy en día sino que arrojaban unos palos planos que tenían diferentes colores en cada una de sus caras.

El Senet tenía un significado religioso muy profundo y se creía que el ganador recibía la protección eterna de las deidades del inframundo.

El Real Juego de Ur

Otra joya de la arqueología fue descubierta en la antigua Mesopotamia. El Real Juego de Ur data aproximadamente del año 2600 antes de nuestra era común y fué descubierto por el arqueólogo británico Leonard Woolley en la década de 1920.

El diseño consta de veinte cuadrados de concha e incrustaciones de piedras de color azul intenso.

Los participantes utilizaban dados con forma de pirámide para definir los movimientos de sus piezas y se estima que este juego era el medio de intercambio de muchos bienes y todas las clases sociales apostaban en conjunto.

Hallazgo de más de 10 000 años

Durante décadas se pensó que Asia Occidental era la cuna del juego. Sin embargo, un estudio publicado en revistas especializadas mostró evidencias de dados bidimensionales de aproximadamente 12.000 años de antiguedad en el norte de América.

Los restos arqueológicos de dados hallados en Wyoming y Colorado superan los doce mil años de existencia. Este descubrimiento cambia la línea de tiempo oficial de la historia del juego mundial.

Los antiguos pobladores americanos fabricaban dados planos utilizando huesos pulidos de grandes mamíferos que ya están extintos.

Estos dados primitivos tenían dos caras diferenciadas por marcas quemadas o pigmentos de colores naturales. Los jugadores arrojaban varios de estos elementos juntos y el puntaje se calculaba contando cuántas piezas caían con el lado marcado hacia arriba. Las excavaciones demuestran que estas actividades lúdicas se hacían a gran escala y las apuestas servían como una herramienta social para integrar a diferentes grupos humanos itinerantes.

Actualmente, las piezas están en el Smithsonian y otras instituciones.

Hoy en día seguimos jugando como los faraones y los guerreros prehistóricos.

Los teléfonos inteligentes sustituyeron a los huesos de cabra y a las cestas de fibra y ya contamos con un sistema real para asignar valor a las cosas pero estos encuentros demuestran que los juegos de azar son casi tan antiguos como la humanidad moderna, aunque ahora puedes jugar seguro desde la comodidad de tu hogar en el casino online.