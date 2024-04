El intendente de Berazategui, Juan José Mussi, contó su vínculo con la Universidad Pública en una jornada nacional en defensa del financiamiento de las casas de Altos Estudios.

“Hace 60 años, me recibí de médico en una universidad pública: en la Universidad Nacional de La Plata. Mis padres, prácticamente analfabetos y trabajando alternadamente, no me podían mandar a ninguna otra Facultad”, dijo Mussi.

¡DEFENDAMOS TODOS Y TODAS LA UNIVERSIDAD PÚBLICA!

El mandatario aclaró que “Gracias a la pública, pude ser profesional, el primero de la familia”.

En ese sentido, marcó su apoyo a la movilización de este 23 de abril en “defensa de la Universidad pública, gratuita, igualitaria y abierta a todos los sectores de la sociedad”.