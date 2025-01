Los automóviles con más de 10 años de antigüedad, registrados en la provincia de Buenos Aires, no tributan ante la Agencia de Recaudación ARBA, sino que pasan a ser municipalizados y abonan la patente en sus comunas.

Es decir, para el 2025 todo vehículo modelo 2014 hasta 2004 debería pagar en los Municipios. Pero no será así. Se mantendrá el mismo régimen que el año pasado: 2003 a 2013.

El Presupuesto de la Provincia no fue aprobado en la Legislatura, por lo tanto, el gobernador Axel Kicillof dispondrá de la misma Ley Impositiva que en aplicó en 2024. Allí figura que las patentes municipalizadas serán las anteriores a 2013.

Por lo tanto, quienes posean un vehículo modelo 2014 deberán esperar hasta el 26 marzo, fecha en que vence el Impuesto Automotor bonaerense, boleta que emitirá ARBA.

Puede interesarte