El análisis es una etapa clave antes de realizar una apuesta, pero también es crucial contar con una planificación que defina la cantidad de dinero invertido en los pronósticos.

En las apuestas deportivas no solo prima el conocimiento sobre los clubes, las ligas o los jugadores, sino que en repetidas ocasiones la suerte toma un papel preponderante. No obstante, es posible reducir el margen de pérdida en base al análisis y el manejo de un sistema que ayude a organizar la inversión. Es claro que todos los métodos no se adaptan a las necesidades de un cliente, así que cada uno deberá evaluar cuál es la alternativa más beneficiosa.

¿Cuáles son los sistemas de apuestas más conocidos?

Las victorias y derrotas son comunes en los juegos de azar, pero es viable la obtención de réditos a través de algunos procedimientos simples de aplicar:

· Sistema Martingala

Se trata de la inversión de un monto en un boleto y de culminar en un resultado adverso, duplicarlo la próxima vez. Por ejemplo, si un suscriptor pierde $100, en la siguiente quiniela usará $200. En el caso de acertar la elección, se dará la recuperación de la primera cifra y habrá un monto extra de ganancia. SportyTrader permite iniciar en esta categoría con el "Betsson bono de bienvenida" dirigido a nuevos usuarios.

· Sistema Fibonacci

El sistema Fibonacci parecido al modelo antes mencionado, pero siguiendo la secuencia de 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21... y así sucesivamente. Aquí, el valor "1" de un cibernauta podría ser de $10 y si acaba en derrota, es preciso repetir la cotización ("1" nuevamente). Si se mantiene la senda desfavorable, el valor "2" será de la suma de los dos anteriores: $20 en un pronóstico. Siempre es obligatorio sumar el costo de los dos últimos tickets (“3” es igual a $20 + $10).

· Sistema monto fijo

En este escenario, un apostador se enfoca en arriesgar el mismo importe en todas sus predicciones, sin preocuparse por la tasación de las cuotas. La parte negativa de este ámbito es que, en ciertos contextos, el producto total será muy alto ($ 50 * 2.15 = $ 125), mientras que en otros será mínimo ($ 50 * 1.40 = $ 70).

· Sistema proporcional

Su función es similar al fijo, aunque con la variación en la cantidad de dinero de forma constante: debe utilizarse el 5 % del presupuesto total en la billetera virtual. Ejemplificando, si un usuario posee $1000, sus jugadas serán de $50; y si logra frutos de $200, su nuevo porcentaje de inversión será en torno a $1200, así que el coste por pronóstico subirá a $60.

¿Qué tener en cuenta antes de apostar?

Al margen de estas tácticas, las cuales tienen sus pros y sus contras, los clientes de una casa de apuestas requieren tomar en cuenta otros detalles fundamentales. En primer lugar, es esencial limitar un presupuesto, que contenga el balance de victorias y derrotas; en segundo puesto, especializar la experiencia y conocimiento en un deporte, equipo o liga para mejorar el rango de éxito.

En tercera casilla, combinar sistemas o crear uno propio, de acuerdo a las necesidades; y en cuarto renglón, comparar las cuotas en varios operadores para hallar la más atractiva. Finalmente, y más importante, usar la razón por encima del corazón, ya sea por hinchaje o por la presión de salir de una crisis debido a constantes pérdidas.