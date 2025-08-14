No todo el mundo puede llegar a lo más alto del póquer. La élite está reservada solo para algunas mentes privilegiadas que han conseguido hacer de este juego de cartas su profesión. Por suerte, el resto de mortales puede aprender algo de la estrategia y la disciplina empleadas por los mejores jugadores de póquer de la historia. Sin duda, seguir su ejemplo te hará mejor a ti también.

A continuación, hemos reunido varios trucos que te llevarán más cerca de la victoria.

1. Dedica horas a estudiar y practicar

En el póquer, el factor suerte es mínimo. Los mejores jugadores han llegado a la cima tras haber dedicado muchas horas a estudiar e imitar las jugadas de otros que les han precedido. Esto empieza por estudiar la literatura de póquer ya existente, repasar vídeos de partidas históricas y, por supuesto, practicar. La experiencia te llevará a ser mejor. Una buena forma de entrenar es jugando al poker online .

2. Sé constante

En la misma línea, la constancia es clave en cualquier disciplina, incluso en juegos de naipes como el póquer. No se trata de echarle una infinidad de horas, sino de jugar con regularidad. Planifica un calendario y cúmplelo a rajatabla. En este sentido, deberías marcarte unos objetivos y diseñar una estrategia para cumplirlos. Todo lo que hagas estará enfocado a llegar a esas metas. Por el camino, te encontrarás dificultades. Aprender a superarlas también forma parte del proceso.

3. Gestiona bien la banca

Los retos a los que te tendrás que enfrentar variarán según si te hayas propuesto ser solo un jugador amateur o quieras llegar a ser profesional. Ahora bien, en todos los contextos es esencial aprender a hacer una buena gestión de la banca. Nadie quiere perder dinero (o más de lo que puede permitirse), por lo que los expertos recomiendan definir siempre cuánto estás dispuesto a perder. No sobrepases estos límites o podría afectar tu vida personal y el juego perdería toda su gracia.

4. Domina tu mente

Esa buena gestión de la banca pasa también por una buena gestión de tus emociones. La psicología tiene un papel esencial en el póquer. Nadie debería sentarse en una mesa sin saber controlar los nervios primero. Estar nervioso te impide pensar con claridad, por lo que es más probable que hagas movimientos errados y que no sepas enfrentarte a cualquier traspié. Además, tus rivales pueden aprovechar ese nerviosismo para usar técnicas como el farol en tu contra.

5. Domina la estadística

Como bien sabes, el factor suerte no lo es todo en una partida de póquer. De hecho, los expertos dicen que ese componente es cada vez menor cuanto más profesional sea tu juego. En las partidas de alto nivel, el dominio de la estadística y las matemáticas es clave para ganar. Entender cómo funcionan las probabilidades y las tendencias en el póquer es una de las mejores maneras de tener una partida bajo control. Sabrás cuándo ser más o menos agresivo y podrás anticipar los movimientos de tus contrincantes con confianza.

6. No enseñes tus cartas si no es necesario

Se puede aprender mucho de los jugadores profesionales que han hecho historia. Es el caso de Daniel Negreanu , considerados por muchos el rey del póquer y que cuenta con siete brazaletes de la Serie Mundial de Póquer en su palmarés. El jugador es reacio a enseñar las cartas demasiado pronto, por lo que aconseja a los principiantes que eviten hacerlo si no es necesario. Eso podría volverse en tu contra, ya que tus rivales podrán leer fácilmente entre líneas. Esta técnica solo está reservada para los más experimentados, como el propio Negreanu.

7. Usa bien el farol

Negreanu también aconseja no ir nunca de farol, y asegura que él no usa esa técnica. Ahora bien, otros profesionales del sector sugieren que, para ser un as en el póquer, es muy importante tener un buen dominio de esta estrategia. El consejo de Negreanu no está fuera de lugar, pues no ir de farol de forma efectiva es una de las peores formas de jugar y la que te llevará a perder dinero más rápidamente. Si vas a usar esta técnica, asegúrate de usarla cuando tengas probabilidades de mejorar la mano que tienes actualmente. Además, deberías tener siempre un plan B.

8. Juega de forma responsable

En el póquer, no hay nada peor que jugar y no pasarlo bien. Hay que saber cuándo parar. Phil Hellmuth, un reputado jugador de póquer con 17 brazaletes, recuerda que las claves para ganar en el póquer incluyen seguir una disciplina, tener una vida saludable, gestionar bien el dinero y, más importante, no ser un jugador compulsivo. Jugar de forma responsable es lo que le llevó a él y a otros nombres destacados del sector a llegar a la élite. Muchos otros se han perdido por el camino.