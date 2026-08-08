Agustín Rossi
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Balotaje 2023: Agustín Rossi y Victoria Villarruel protagonizan el debate de candidatos a la Vicepresidencia
Villarruel contra Massa y Rossi: "Las mujeres para estos tipos son una herramienta que se usa a conveniencia"
Elecciones 2023: Con más gritos y chicanas que propuestas, pasó el debate de candidatos a la Vicepresidencia
70° Aniversario del Astillero Río Santiago: “Es un emblema de la industria y la producción nacional”, dijo Kicillof
Cecilia Moreau expresó su orgullo por la fórmula Massa-Rossi y llamó a trabajar por la unidad del peronismo
Elecciones 2023: Unión por la Patria ahora lanzó una fórmula de "unidad" Sergio Massa - Agustín Rossi
Rossi lanza su precandidatura a la medida de Cristina: reforma judicial y ley de medios, sus principales propuestas
Tedéum 25 de Mayo: Cardenal Poli convocó al diálogo y remarcó la desigualdad, con la presencia de Alberto
25 de Mayo: Qué dijeron los referentes del kirchnerismo en la previa del acto de Cristina en Plaza de Mayo
Habló de 'Wado' de Pedro y dijo que "no estamos preparados para un presidente tartamudo": El FdT salió a repudiarlo
Agustín Rossi anunció que será candidato y adelantó cuál será su primera medida si llega a ser electo presidente
Elecciones 2023: Tolosa Paz coqueteó con lanzarse en Provincia en un acto con ministros "albertistas"
Agustín Rossi destacó la decisión de Alberto Fernández de renunciar a la reelección y dijo que está "orgulloso"
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