Agustina Lucrecia Propato
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Zárate al rojo vivo: piden la renuncia como concejal de la hermana de Sergio Berni tras romper con Unión por la Patria
Los candidatos a intendente de Zárate debatieron en el aula de una escuela: qué prometió cada uno ante los alumnos
Arde UxP en Zárate: En un club piden la reincorporación de un entrenador que fue despedido tras la visita de Propato
Elecciones en Zárate: Desde JxC aseguran que "Berni y Propato usan recursos del Estado para hacer campaña"
Elecciones PASO 2023: Propato dio el batacazo, se impuso frente a Cáffaro y fue la candidata más votada de Zárate
Propato participó junto a Kicillof en la jornada en San Pedro: “Algunos dicen que la soberanía no garpa”
En medio de la interna con Cáffaro, Propato propone que los vecinos de Lima dejen de pagar por el consumo de luz
"Atucha III es uno de los proyectos más importantes para el Estado argentino", dijo Kicillof en Complejo Nuclear en Zárate
Tres policías de Tigre pidieron soborno por Mercado Pago y la víctima era amigo de la esposa de Berni: Los desafectaron
Agustina Propato celebró la aprobación de su proyecto para declarar como ciudad a Lima: "Fue un día histórico"
Todo un pueblo de fiesta: Lima fue declarada "ciudad" por la Legislatura y dio otro paso hacia su autonomía
Los 15 Diputados del oficialismo que van al Congreso: La legisladora más joven de la cámara, la primera intendenta de Lavalle, sindicalismo y más
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