En una confluencia inusual entre el mundo del deporte y la política, la ciudad de Zárate se encuentra inmersa en una controversia que capturó la atención de la comunidad. En el centro de la tormenta se encuentra el Club Independiente, cuyo entrenador, Sebastián Montero, fue abruptamente despedido por la comisión directiva, desencadenando una ola de protestas por parte de padres y alumnos, así como acusaciones de motivaciones políticas detrás de esta controvertida decisión.

Sebastián Montero, un entrenador ampliamente respetado, había estado a cargo de la capacitación de destacados nadadores, incluida la campeona nacional Agostina Hein. Su despido dejó a la comunidad del Club Independiente consternada y en busca de respuestas.

Los padres y alumnos que protestaron enérgicamente alegan que el despido de Montero está relacionado con una visita reciente a la institución de la candidata a intendenta de Unión por la Patria, Agustina Propato. Según los informes, Propato visitó el club para felicitar a los nadadores por sus éxitos, un gesto que supuestamente no fue autorizado por la comisión directiva y que, aparentemente, desencadenó la controversia.

Agostina Hein, una de las nadadoras más destacadas del club, expresó su profunda decepción y enojo por la situación. "Estoy muy decepcionada de todo el club, de toda la comisión directiva. La verdad que todo esto me parece un caretaje, una falta de respeto y una tomada de pelo. A los chicos y a los padres, se nos vino el mundo abajo. Seba es nuestra vida. La verdad es que no tengo palabras para describir lo enojada que estoy", señaló.

La reconocida atleta manifestó su consternación ante la situación. "Queremos que la comisión directiva venga a dar la cara. A Sebastián lo echaron porque dicen que nos usó para la candidatura de Agustina Propato, cuando fue la propia candidata la que le escribió a Sebastián preguntándole si ella podía venir. Este equipo es de oro y lo que está haciendo el presidente del club echando a nuestro entrenador es de irrespetuoso", expresó Hein.

Por su parte, la madre de Agostina Hein también se unió al coro de críticos, señalando la falta de explicación por parte de la comisión directiva. "Esto nos desmorona el mundo, el mundo de nuestros hijos. El club Independiente de Zárate desvinculó a nuestro entrenador, no nos convocó para nada, no nos dio ninguna explicación, no nos atiende. Y los chicos, como verás, están sin entrenador, sin su mundo, sin su natación", dijo al medio local Enlace Crítico.

La versión que circuló hasta ahora sugiere que el despido de Montero se debió a la visita de la candidata Propato, que supuestamente no estaba autorizada. Sin embargo, la comunidad del Club Independiente exige una explicación más clara y una revisión de la decisión, ya que consideran que el entrenador fue injustamente despedido.

Cabe recordar que durante las elecciones PASO del 13 de agosto, la actual diputada Agustina Propato superó en la feroz interna de Unión por la Patria (UP) al intendente Osvaldo Cáffaro y se consolidó como la próxima candidata a jefa comunal del peronismo en Zárate. Con el 92% de las mesas escrutadas, UP consiguió el 44,70% de los votos sobre el 32,06% de JxC, con casi 16.639 votos votos en favor de Propato y algo más de 10.744 para el actual alcalde.