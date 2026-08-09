Alberto Daniel Descalzo
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El intendente Descalzo de Ituzaingó se convirtió en el primero del PJ en saludar a Milei: "Fue elegido democráticamente"
Alberto Descalzo sobre su futuro político: "Ahora lo tengo que hablar con mi nuevo jefe, ja", dijo en referencia al hijo
Todo queda en familia: Pablo Descalzo ganó en Ituzaingó y sigue la gestión de su padre, que gobierna desde hace 28 años
Elecciones Generales 2023: En la Primera Sección, donde Milei no hace pie, UxP busca repetir lo logrado en las PASO
Pablo Descalzo va en busca de las 20 mil personas que no fueron a votar en Ituzaingó: "Estamos reuniéndonos con vecinos"
"Cuando se trata de bajar el Impuesto a las Ganancias en los laburantes, no quieren", dijo Massa desde Ituzaingó
Sigue el camino del papá: Pablo Descalzo fue el más votado en Ituzaingó pero JxC quedó como primera fuerza
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