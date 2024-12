En un hecho que generó gran malestar en el municipio de Ituzaingó, el intendente Pablo Descalzo expresó su enojo luego de que la Policía bonaerense no participara en la entrega de patrulleros organizada por la municipalidad. La falta de presencia policial fue, según Descalzo, una decisión del ministro de Seguridad, Javier Alonso, que calificó como un boicot a la acción municipal.

"Esto es una inversión para reforzar el patrullaje en el distrito y garantizar la seguridad en nuestros espacios públicos", dijo el jefe comunal en declaraciones publicadas en el medio Infocronos. Descalzo lamentó que las fuerzas de seguridad no se hayan hecho presentes en un acto que consideraba crucial para mejorar la protección de la comunidad.

En #Ituzaingó, invertimos más de 3.200 millones de pesos, en nuevos patrulleros policiales y una nueva flota de Servicios Públicos, como parte de un acuerdo con Provincia Leasing. Más herramientas, para cuidar de nuestras calles. Más info 👇🏼https://t.co/xhFmNegDgJ pic.twitter.com/rU1VobqKNB — Pablo Descalzo (@PablocDescalzo) December 26, 2024

El intendente fue contundente al señalar que la responsabilidad de la ausencia de la Policía recae en los funcionarios del Ministerio de Seguridad, apuntando especialmente a Alonso sin mencionarlo directamente: “La mirada sesgada y egoísta de algunos funcionarios, que no aceptan participar simplemente porque no les llegó la invitación”.

A pesar de la frustración por la falta de apoyo en este acto, Descalzo destacó la labor de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, no dejó pasar la oportunidad de pegarle a Alonso. En ese sentido, señaló que algunos funcionarios provinciales “lo tienen que cuidar más” al gobernador y “asumir la responsabilidad que tienen”.

Puede interesarte

Esta no es la primera vez que un intendente peronista se enfrenta al ministro Alonso. Hace algunas semanas, Ariel Sujarchuk, alcalde de Escobar, también había cuestionado al ministerio por su reacción ante el anuncio de compra de armas no letales para la policía local, un sistema que ya utiliza el PRO en la Ciudad de Buenos Aires.



En ese sentido, Sujarchuk expresó su descontento con Alonso por su opinión respecto al uso de armas no letales. “Reaccionó de una manera que me pareció imprudente, inclusive afectando los recursos que la Policía le debe dotar al municipio de Escobar. No voy a tolerar que por la inseguridad personal de un funcionario se ponga en riesgo la seguridad de mis vecinos”, arremetió en aquella oportunidad.