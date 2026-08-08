Alejandro Federico Collia
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Kicillof compartió acto en Suipacha junto al intendente radical: "La Provincia no discrimina por color político"
Achával y Collia en el Hospital Central de Pilar: “El proyecto de esta obra es estratégico”, celebro el intendente
El ex Ministro de Salud bonaerense Alejandro Collia mejora tras permanecer internado un mes y medio por coronavirus
Coronavirus: Reforzarán la seguridad en el Conurbano, tras reunión de Kicillof e intendentes en Olivos
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