Alejandro Finocchiaro
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Macri cambió el lujo de Qatar por el populoso La Matanza, jugó al fútbol y pidió que JxC esté unido como la "Scaloneta"
Finocchiaro lamentó la muerte de la Reina Isabel II y desde la Universidad de La Matanza se desligaron
Finocchiaro sobre Batakis: "La gravedad de la situación ameritaba una persona con más volumen político"
Finocchiaro acusó a Espinoza por "colgarse de Castaño con la plata de todos los vecinos" para sacar rédito político
Juntos por el Cambio impulsa proyecto para declarar la educación como servicio esencial y quitarle efecto a los paros docentes
Elecciones 2021: Quiénes son los 15 diputados nacionales de Juntos electos por la Provincia de Buenos Aires
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