Alejandro Walter Federico
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Juan Mancini dio vuelta la elección y es el nuevo intendente de Suipacha: le ganó al alcalde Alejandro Federico, de JxC
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Suma fija: Los municipios plantean problemas financieros para pagarlo, el privado no quiere y el sindicalismo se queja
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Interna en Suipacha: Candidato del PRO busca competir por la intendencia con el radical Alejandro Federico
El Intendente de Saladillo reveló qué fue lo que pidió Axel Kicillof durante la reunión con los alcaldes radicales
Elecciones Generales 2021: En la Primera Sección, el FdT sufre la solidez de Juntos y el avance de la Izquierda
Cuál es el municipio bonaerense donde el ganador de estas PASO se definió por sólo 2 votos de diferencia
Segunda ola Covid: Suipacha presenta una "situación grave" en ocupación de camas y además detectó las nuevas variantes
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