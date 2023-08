La Primera Sección electoral es la segunda más populosa de la provincia de Buenos Aires, después de la Tercera. Está integrada por 24 municipios del norte y oeste del Conurbano bonaerense. Según el último padrón electoral (2021) está compuesta por 4.795.793 electores habilitados para votar en 13.466 mesas.

ELECCIÓN SECCIONAL

En estas elecciones la Legislatura provincial debe renovar 23 de sus 46 senadores y 46 de sus 92 diputados, de los cuales 15 saldrán de la Primera sección electoral. Actualmente, 9 bancas pertenecen al ex Frente de Todos (rebautizado como Unión por la Patria), otras 5 a Juntos por el Cambio y 1 a Espacio Abierto Juntos.

24 partidos políticos presentan listas postulando a sus candidatos para diputados provinciales, de los cuales dos van a internas, por lo cual hay una oferta total de 26 boletas que están en el cuarto oscuro.

Dentro del oficialismo, Unión por la Patria (UP) necesita hacer una buena elección para retener el gobierno provincial y no perder bancas. El primer lugar de la lista de precandidatos a diputados quedó en manos del Frente Renovador y lo ocupa el actual legislador bonaerense Rubén Eslaiman, hombre de San Martín y parte de la mesa chica de Sergio Massa. El segundo puesto es para el Movimiento Evita. La candidata es María Noelia Saavedra, oriunda de Moreno, quien en 2021 encabezó la lista de concejales de la intendenta Mariel Fernández y también fue secretaria de Desarrollo Social del municipio. En tercer lugar figura Martín Rodríguez, referente de La Cámpora en Hurlingham, subdirector ejecutivo del PAMI y pareja de su titular, Luana Volnovich.

Por su parte, Juntos por el Cambio tiene internas. La lista de Diego Santilli está encabezada por el ex legislador porteño Agustín Forchieri (PRO), armador del “Colo” en la provincia de Buenos Aires y ex vicepresidente de la Legislatura porteña. El segundo lugar en la nómina lo ocupa Oriana Colgunatti, titular de la Juventud PRO de Tres de Febrero y cercana a Daniela Reich y Diego Valenzuela. En tanto, la tercera colocación quedó en manos de la UCR con Walter Carusso, actual diputado provincial y hombre de confianza del intendente de San Isidro y precandidato a gobernador, Gustavo Posse. En tanto, la nómina de Néstor Grindetti es liderada por Juan José Esper, secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Miguel, quien responde al ex intendente Joaquín De la Torre. Le sigue Ana Rita Sallaberry, concejal de Luján y mujer cercana al diputado nacional, Cristian Ritondo, que en los últimos tiempos se vio envuelta en varios escándalos locales. Mientras que en tercer lugar aparece Martín Culatto, dirigente macrista de la Provincia, referenciado con Patricia Bullrich.

La otra fuerza política que tiene internas es el Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad (FIT-U). La lista que lleva a Alejandro Bodart como precandidato a gobernador tiene como postulantes a diputados a Pablo Giachello, dirigente de PO, y Luciana Franco, enfermera y secretaria gremial de ALE. Mientras que en la nómina de Rubén "Pollo" Sobrero, la lista es encabezada por Vanina Mancuso, presidenta de la cooperativa Madygraf, y Marcelino Sosa Waldo, empleado municipal.

Además, La Libertad Avanza propuso para esta sección a Fabián Luayza y el Nuevo MAS a la docente Carla Tognolini.

ELECCIÓN MUNICIPAL

En los 24 municipios que comprenden la Primera Sección electoral, cada uno de los distritos elige sus candidatos a intendente, concejales y consejeros escolares. Los representantes de cada espacio político deben imponerse en la interna partidaria y superar el piso del 1,5% de los votos para poder competir en las elecciones generales de octubre.

CURIOSIDADES:

Moreno, con 28 postulantes, es la Comuna con más precandidatos a intendente en estas elecciones, mientras que Suipacha es el distrito con menor oferta electoral: apenas tiene 5 precandidatos a jefe comunal.

El Intendente Alberto Descalzo, que gestiona Ituzaingó desde la creación del municipio, le pone fin a su gobierno después de 28 años.

Dos hijos de actuales intendentes quieren quedarse con el cargo de sus padres: Macarena Posse, con tan solo 28 años, busca reemplazar a Gustavo Posse en San Isidro. Y Pablo Descalzo quiere ser el sucesor de su papá Alberto en Ituzaingó.

En José C. Paz, Mario Ishii va en busca de su sexto mandato. Antes del cierre de listas había amagado con dejar el cargo y no presentarse a elecciones. Pero sus funcionarios amenazaron con una "renuncia masiva" si no se postulaba nuevamente.

En Suipacha, el jefe comunal radical Alejandro Federico -que había sido electo por la UCR- se volvió halcón y ahora encabeza la boleta de Patricia Bullrich dentro del PRO.

El productor teatral, Ariel Diwan, pretende ser alcalde de Morón representando a Javier Milei, pese a que en 2021 había intenado ser candidato a concejal por la UCR.

El actor de telenovelas, Segundo Cernadas, está alineado a Horacio Rodríguez Larreta e intenta arrebatarle la intendencia al peronismo en Tigre.

Tres futbolistas son candidatos y todos son exgoleadores: Facundo Diz busca renovar mandato en Navarro, Sebastián Neuspiller quiere dar el golpe en Pilar y Carlos "Chino" Luna se postula para concejal en San Fernado.

TRES DE FEBRERO

Se elige un intendente, 12 concejales y 4 consejeros escolares. Según los datos obtenidos en el Censo 2022, cuenta con 366.377 habitantes. Hay 817 mesas habilitadas.

Hay 23 precandidatos a intendente distribuidos en 20 fuerzas políticas, donde solo las de Juntos por el cambio, Unión por la Patria y la Izquierda tendrán una doble interna.

Luego de coquetear con la posibilidad de presentarse como precandidato a gobernador bonaerense, Diego Valenzuela va en busca de su tercer mandato como intendente, esta vez alineado a Diego Santilli. El jefe comunal, que en 2019 remontó una elección histórica tras perder en las PASO, compite en la interna de Juntos por el Cambio contra el postulante de la boleta de Grindetti, Hugo Gustavo Spalletti, un exmassista con vínculos con el sindicalista Hugo Moyano, que es respaldado por Patricia Bullrich.

Por el lado de Unión por la Patria, Juan Debandi y Lis Díaz dirimen en las PASO quién será el candidato del peronismo en las elecciones generales.

CAMPANA

Se elige Intendente, 10 concejales y 3 consejeros escolares. Según los datos obtenidos en el Censo 2022, cuenta con 110.726 habitantes. Hay 248 mesas habilitadas.

17 postulantes se presentan como precandidatos a intendente, distribuidos en 14 fuerzas políticas. Juntos por el cambio, Unión por la Patria y la Izquierda son los tres espacios que tendrán una doble interna.

El precandidato oficialista Sebastián Abella busca su tercer mandato consecutivo en la intendencia. El actual jefe comunal acompaña la precandidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta y la de Diego Santilli a la gobernación bonaerense. En la interna de Juntos por el Cambio compite contra Pablo Gentilini, el referente local que integra el espacio liberal del PRO.

Unión por la Patria disputa internas entre Alejo Sarna y Carlos “Toro” Ortega. De esa interna saldrá el candidato que competirá en las elecciones generales.

ESCOBAR

Se elige un Intendente, 12 concejales y 4 consejeros escolares. Según los datos obtenidos en el Censo 2022, cuenta con 256.449 habitantes. Hay 565 mesas habilitadas.

En el cuarto oscuro hay 21 boletas distintas. De los 19 partidos políticos que participan, sólo dos van a internas: Juntos por el Cambio y el Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad.

El precandidato y actual jefe comunal, Ariel Sujarchuk, busca su tercer mandato con Unión por la Patria. Carlos Ramil, quien ocupó el puesto de intendente interino durante 16 meses mientras Sujarchuk fue funcionario nacional, encabeza la lista de precandidatos a concejales del oficialismo.

En Juntos por el Cambio, las dos listas que compiten en las PASO son las que encabezan Mariano Castagnaro, por la línea de Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, y Walter Klix, acompañando a Patricia Bullrich y Néstor Grindetti.

Sandro Ariel Salazar y María Nieves Murphy dirimen la interna del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad. Mientras que Eduardo Luis Gianfrancesco representa la boleta de La Libertad Avanza.

GENERAL LAS HERAS

Se elige Intendente, 6 concejales y 2 consejeros escolares. Según los datos obtenidos en el Censo 2022, el distrito tiene 17.572 habitantes y es el menos poblado de la Primera Sección. Hay 42 mesas habilitadas.

Son 7 los precandidatos a intendente en estas PASO. De los 5 espacios políticos que participan de la elección, solamente uno hará uso de la interna. Se trata de Juntos por el Cambio, que presenta tres candidatos.

El intendente massista Javier Osuna, que en 2015 ganó las elecciones por el Frente UNA y en que en 2019 fue reelecto en representación del Frente de Todos, busca alcanzar su tercer mandato encabezando la boleta de Unión por la Patria.

Por el lado de la oposición, Juntos por el Cambio tiene una triple interna con Pablo Valerga, Patricio Langan y Guillermo Raúl Arozarena. De estos tres candidatos saldrá el nombre que compita en las elecciones generales de octubre.

El precandidato de La Libertad Avanza es Carlos Alberto Solari, mientras que el del Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad es Elías Oscar Cabaña. Por su parte, María Anabel Garcete encabeza la boleta del espacio Corriente de Pensamiento Bonaerense.

GENERAL RODRÍGUEZ

Se elige un Intendente, 10 concejales y 3 consejeros escolares. Según los datos obtenidos en el Censo 2022, el distrito tiene 143.211 habitantes. Hay 264 mesas habilitadas.

El actual intendente es Mauro García, del Frente de Todos, quien va en busca de su primera reelección representando a Unión por la Patria. En el cuarto oscuro hay 22 precandidatos, repartidos en 20 alianzas distintas. Sólo hay internas en Juntos por el Cambio y en el Frente de Izquierda.

Juntos por el Cambio tiene una doble interna. Una de las listas está encabezada por el ex intendente Darío Miguel Kubar, quien en 2015 se impuso en los comicios representando el frente Cambiemos y en 2019 se quedó sin reelección tras ser superado por García. La otra boleta está liderada por el actual concejal Walter Fabián Polverini.

El Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad también hace uso de las primarias y dirime su candidato para octubre entre Marcos Hernán Martínez y Cristian Fernando Duarte. En tanto, Sandro Paggi es quien aparece primero en la lista de La Libertad Avanza.

GENERAL SAN MARTÍN

Se elige Intendente, 12 concejales y 5 consejeros escolares. Según los datos obtenidos en el Censo 2022, en el municipio viven 450.335 habitantes. Hay 1012 mesas habilitadas.

En estas PASO hay 23 postulantes a la intendencia distribuidos en 20 frentes políticos distintos. Juntos por el Cambio, Unión por la Patria y la Izquierda tienen una doble interna.

Luego de haber sido reelecto como intendente de San Martín en 2019, Gabriel Katopodis asumió en diciembre de ese mismo año como Ministro de Obras Públicas de la Nación y dejó en el cargo a su amigo personal y por entonces jefe de gabinete del municipio, Fernando Moreira, que en esa misma elección había sido electo como primer concejal por la lista del Frente de Todos. Ahora Moreira va en busca de su segundo mandato pero por primera vez se somete a las urnas para ese cargo. Para ello deberá superar en la interna al otro precandidato a jefe comunal de su espacio: el diputado nacional Leonardo Grosso, referente del Movimiento Evita.

Por el lado de Juntos por el Cambio, también hay dos precandidatos. Uno de ellos es el ex funcionario provincial durante la gestión de María Eugenia Vidal, Santiago López Medrano, quien competirá en la lista que lleva a Patricia Bullrich como candidata a presidenta y a Néstor Grindetti como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. El otro es Dr. Mauricio D´alessandro. El mediático abogado es el precandidato a Intendente que impulsa la lista que encabezan Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, la misma boleta que impulsa al binomio conformado por Diego Santilli y Gustavo Posse para la gobernación bonaerense.

El Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad también tiene internas entre Florencia Sarmiento y Jorge Nahuel González. Hernán Martín Sardella es el candidato de La Libertad Avanza.

HURLINGHAM

Se elige un Intendente, 10 concejales y 6 consejeros escolares. Según los datos obtenidos en el Censo 2022, el distrito tiene 187.122 habitantes. Hay 453 mesas habilitadas.

En el cuarto oscuro están las boletas de los 20 precandidatos a intendentes que se presentan repartidos entre 17 espacios políticos. Unión por la Patria, Juntos por el Cambio y la Izquierda son los partidos que tienen una doble interna.

El actual jefe comunal peronista, Juan Zabaleta, que conduce el distrito desde 2015, busca una nueva reelección. Para eso debe ganarle la pulseada a su competidor en la feroz interna de Unión por la Patria. Se trata de Damián Selci, dirigente de La Cámpora, escritor, ex secretario de Cultura municipal e intendente interino entre el 9 de agosto de 2021 y el 14 de octubre de 2022, mientras “Juanchi” se desempeñó como ministro de Desarrollo Social de la Nación. Pese a que desde hace tiempo mantienen una fuerte disputa, que incluyó denuncias cruzadas por campaña sucia, ambos se presentan en las PASO en tándem con Sergio Massa para la Presidencia y Axel Kicillof como gobernador.

Por su parte, Lucas Delfino y Andrea Georgini disputan las PASO dentro de Juntos por el Cambio. El concejal lleva la boleta de Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, mientras que la abogada representa la de Patricia Bullrich y Néstor Grindetti.

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad define su candidato para octubre entre Jonatan Diego Castronuovo y Fiorella Libia Incorvaia. Mientras que el espacio de La Libertad Avanza estará representado por Rafael Luis De Francesco.

ITUZAINGÓ

Se elige Intendente, 10 concejales y 3 consejeros escolares. Según los datos obtenidos en el Censo 2022, el distrito tiene 179.788 habitantes. Hay 423 mesas habilitadas.

En estas PASO hay 22 precandidatos a intendente, entre los 19 partidos políticos que se presentan. Tanto en Unión por la Patria, como en Juntos por el Cambio y el Frente de Izquierda, hay internas.

Se trata de una de las comunas que aún está comandada por uno de los históricos barones del conurbano: Alberto Daniel Descalzo. El intendente peronista, que ocupa el sillón municipal desde la fundación del distrito en 1995, no busca renovar su mandato pero postula como sucesor para el cargo a su propio hijo, Pablo Descalzo, quien en las elecciones del 2019 fue electo como primer concejal en la lista que encabezó su padre. En la interna del oficialismo enfrenta a Natalia Peluso, candidata de 41 años, licenciada en Educación y tocaya de la famosa cantante oriunda de Luján.

Por el lado de Juntos por el Cambio, el concejal Gastón Di Castelnuovo compite en las PASO del frente opositor como candidato a intendente en la lista que postula a Diego Santilli como precandidato a gobernador y a Horacio Rodríguez Larreta como precandidato a presidente. En la interna se enfrenta al senador provincial Walter Lanaro, quien se encuentra bajo el ala de Patricia Bullrich como Presidente y Néstor Grindetti como Gobernador. Ambos buscan sacar de la intendencia a la familia Descalzo, que gobierna desde hace 28 años.

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad también dirime internas entre dos candidatos: Cynthia Rizzo y Omar Ariel Correa. En tanto, La Libertad Avanza tiene su lista encabezada por Hugo Fermín Equiza.

JOSÉ C. PAZ

Se elige un Intendente, 12 concejales y 3 consejeros escolares. Según los datos que se desprenden del Censo 2022, el municipio tiene 323.918 habitantes. Hay 658 mesas habilitadas.

En el distrito hay 22 precandidatos a intendente distribuidos entre 20 partidos políticos, de los cuales, solamente Juntos por el Cambio y el Frente de Izquierda van a internas.

El histórico Mario Ishii irá por su sexto mandato: fue intendente de manera ininterrumpida desde 1999 hasta el 2011, y volvió al cargo en el 2015, revalidando el cargo en 2019. Antes del cierre de listas, el jefe comunal peronista encabezó un plenario donde manifestó su deseo de que hubiera una interna en José C. Paz y que la gente “elija al mejor representante”. A raíz de esto y en una movida más que curiosa, los funcionarios del gobierno local se mostraron unidos en la decisión de organizar un abrazo simbólico al Palacio Municipal para solicitar a Ishii que se presente a elecciones. Además, tampoco descartaron renunciar si el alcalde no declinaba su postura. Luego de tener su propio operativo clamor frente a la municipalidad, finalmente el mandatario peronista -que protagonizó varios escándalos durante la pandemia- finalmente confirmó su precandidatura. De esta manera, llega a las PASO como el único representante de Unión por la Patria.

Juntos por el Cambio es uno de los espacios políticos que tienen interna. La disputa se da entre el referente local del PRO, Ezequiel Pazos, y la ex concejal, Verónica Fierro.

El otro partido que tendrá PASO es el Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad, que postula a dos precandidatas: Sandra Becerra y Anabela Soledad Colli. En tanto, el espacio de La Libertad Avanza presenta como postulante a Oscar Pedro Abadie.

LUJÁN

Se elige Intendente, 10 concejales y 3 consejeros escolares. El Censo 2022 indica que el municipio cuenta con una población de 111.365 habitantes. Hay 278 mesas habilitadas.

En estas elecciones PASO, los votantes se encuentran con 17 boletas distintas y dos espacios con internas.

Por el lado del oficialismo, Leonardo Boto encabeza la única nómina de Unión por la Patria con el objetivo de renovar su mandato por cuatro años más.

En tanto, Juntos por el Cambio tiene, por un lado, a Héctor Griffini como precandidato a intendente alineado con Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli. Y por otro, a Marcelo Musso, quien se postuló para la intendencia acompañando la lista de Patricia Bullrich y Héctor Grindetti. Además, hay una tercera nómina que es la que encabeza Susana Busso, una dirigente proveniente de la Coalición Cívica.

Por su parte, el Frente de Izquierda tiene dos precandidatos a intendente. Uno es Patricio Grande, quien representa al Partido Obrero. Y el otro es Arnoldo Troncoso, quien lidera la boleta de Unir y Fortalecer la Izquierda.

Guido Ezequiel Barrichi es el candidato de La Libertad Avanza en estas PASO.

MALVINAS ARGENTINAS

Se elige Intendente, 12 concejales y 4 consejeros escolares. 351.788 es la cantidad de habitantes que tiene el distrito, según la información proporcionada por el Censo 2022. Hay 801 mesas habilitadas.

Los vecinos del municipio tienen en el cuarto oscuro la opción de elegir 23 candidatos a intendente de Malvinas Argentinas. Dos de los veinte partidos políticos que compiten en estas PASO deben dirimir su postulante para octubre en internas.

El actual jefe comunal, Leonardo Nardini, es el único candidato de Unión por la Patria y va en busca de su tercer mandato. Fue intendente del municipio de 2015 a 2019, revalidando su lugar en las elecciones de ese año hasta septiembre de 2021, momento en el que el Gobernador Axel Kicillof lo convocó a formar parte del gabinete del gobierno provincial. Así fue que se desempeñó como titular del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense. Al confirmarse su licencia municipal, fue reemplazado en el cargo de manera interina por Noe Correa, con quien ahora comparte fórmula de cara a las elecciones PASO de agosto de 2023.

Los candidatos de Juntos por el Cambio que se miden en las urnas son el exdiputado provincial nacido en Córdoba, Hugo Francisco Oroño, quien es respaldado por Patricia Bullrich y el concejal Lucas Aparicio, quien acompaña la boleta de Horacio Rodríguez Larreta.

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad también presentó dos fórmulas encabezadas por Yésica Suárez y por María Isabel Guzmán. Mientras que la Libertad Avanza va con una única boleta liderada por Fernando Schachtl.

MARCOS PAZ

Se elige un Intendente, 9 concejales y 3 consejeros escolares. Según los datos obtenidos en el Censo 2022, en el municipio viven 67.154 habitantes. Hay 140 mesas habilitadas.

Hay 15 precandidatos a intendente dentro de los 13 partidos políticos que se presentan a elecciones, de los cuales solo Juntos por el Cambio y el Frente de Izquierda van a internas.

El alcalde Ricardo Curutchet, quien ocupa ese cargo desde 2003, va en busca de su sexto mandato consecutivo siendo el único precandidato de Unión por la Patria.

Juntos por el Cambio presenta dos candidatos: Por un lado, Anabel Pilar Arboledas y por otro, Pablo Agustín Barreto.

El Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad también hace uso de las PASO en la contienda que tiene como protagonistas a Cristian David Rojas y Walter Esteban Rosales.

La Libertad Avanza tiene una lista única que es encabezada por José Alberto Gómez.

MERCEDES

Se elige Intendente, 9 concejales y 3 consejeros escolares. 73.477 son los habitantes del distrito, de acuerdo a los datos arrojados por el Censo 2022. Hay 172 mesas habilitadas.

En total hay 12 boletas distintas y de los 11 partidos políticos que participan, solo el espacio de Juntos por el Cambio disputa una doble interna. .

El jefe comunal Juan Ignacio Ustarroz, que en 2015 sucedió al histórico intendente Carlos Selva, busca alcanzar su tercer mandato encabezando la lista de unidad de Unión por Todos. El alcalde, que conocido como "Juani", tiene una historia particular: sus padres debieron hacerse cargo de la crianza de su primo, Eduardo “Wado” De Pedro, a quien el gobierno militar de 1976 secuestró y asesinó a sus padres, convirtiéndolos en hermanos de crianza y compañeros políticos.

La diputada provincial de Juntos por el Cambio, Noelia Ruiz, ligada a Horacio Rodríguez Larreta, competirá por la intendencia de Mercedes con Evangelina Cabral, quien apoya la precandidatura de Patricia Bullrich. Como dato curioso, hace pocos días Ruiz reconoció la gestión del intendente Ustárroz al admitir que “no es un mal intendente”, aunque consideró que “es tiempo de una renovación”.

Por el lado de La Libertad Avanza, Rafael Velásquez es el candidato de Milei en Mercedes. Mientras que la boleta del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad está representada por Ariel Esteban Chacar.

MERLO

Se elige Intendente, 12 concejales y 5 consejeros escolares. Según los datos obtenidos en el Censo 2022, el distrito cuenta con 580.806 habitantes. Es el municipio de la Primera Seccion con mayor cantidad de mesas habilitadas para votar: 1219.

Merlo es uno de los municipios con mayor oferta electoral en estas PASO: hay 25 precandidatos en representación de 23 frentes políticos distintos.

En 2015, Gustavo Menéndez desplazó a Raúl Othacehé, quien gobernó Merlo durante 24 años, y luego fue reelecto cuatro años más tarde. En diciembre de 2021 pidió licencia como intendente por tiempo indeterminado dejando en el cargo a su hermana y primera concejal electa en 2019, Karina Menendez. El actual presidente del Grupo Provincia es el único candidato de Unión por la Patria. En este último mandato, el alcalde merlense protagonizó numerosos escándalos: fue cuestionado por sus viajes al exterior; tres funcionarios suyos fueron detenidos acusados de vender tierras fiscales; se vio involucrado por el caso de la vacunación VIP de una joven de 24 años cuya madre trabajaba con la pareja de Menéndez; y en 2021 la Justicia de Mar del Plata y Bahía Blanca lo condenó por fraude a la administración pública y lo inhabilitó para ejercer cargos de por vida, aunque en 2022 la Corte bonaerense anuló ese fallo.

En Juntos por el Cambio, se miden en la interna David Zencich, que representa la fórmula que encabeza a nivel nacional Horacio Rodríguez Larreta, y Pablo Cocuzza, quien llega respaldado por la precandidata Patricia Bullrich.

Asimismo, el ex intendente Raúl Othacehé vuelve a presentar una boleta corta por su espacio propio llamado “Crecer”, en la que solo incluye precandidatos a concejales.

Por el Frente de Izquierda, en el municipio se miden Flavia Tesone, referenciada en la fórmula Gabriel Solano - Vilma Ripoll, y David Maidana, que va representando la nómina encabezada por Myriam Bregman como precandidata a la presidencia, secundada por Nicolás del Caño.

MORENO

Se elige un Intendente, 12 concejales y 5 consejeros escolares. El total de habitantes que tiene el distrito es de 574.374, según se desprende de los datos del Censo 2022. Hay 1038 mesas habilitadas.

Moreno es el distrito con más precandidatos a intendente en toda la Primera Sección: en total son 28 postulantes distribuidos en 23 frentes políticos. Unión por la Patria y Juntos por el Cambio dirimen sus candidatos con una triple interna. Mientras que el Frente de Izquierda llega a las PASO con dos postulantes.

El clima electoral en Moreno es uno de los más espesos de la región. Pocos días antes de las PASO, la interna se calentó con una feroz pelea a piñas entre militantes de la actual intendente, Mariel Fernández, contra seguidores de la lista de Espacio de Ciudadanos Organizados de Moreno, que lleva como postulante a la jefatura comunal a Pablo Etchegoyen (Partido Confianza Pública).

La actual intendenta y referente del Movimiento Evita, Mariel Fernández, tuvo su bautismo de gestión en pandemia y busca consolidarse como cuadro político en un segundo mandato. Para lograrlo, Fernández primero debe vencer en la interna de Unión por la Patria al presidente de Trenes Argentinos, Damián Contreras, hombre de Sergio Massa en el armado partidario y a Eduardo Balan, quien proviene de las organizaciones civiles culturales, apoyado por el ex presidente del Banco Nación, Claudio Lozano.

Por el lado de Juntos por el Cambio, se miden el candidato de Horacio Rodríguez Larreta, el dirigente del PRO Aníbal Assef, contra la candidata de Patricia Bullrich, la actual concejala Gisel Agostinelli y el precandidato de la Coalición Cívica, el influencer de redes sociales Lucas Agüero Lorenzo.

Lorena Pereira encabeza la lista del Partido Obrero y del MST en el Frente de Izquierda y de las y los Trabajadores Unidad (FIT-U). Lorena es actual concejala del distrito, psicóloga y docente. En la interna se mide contra Erica Seitler, la docente que asumió como concejala este año siguiendo con la práctica de rotación de las bancas de la Izquierda.

En tanto, Andrea Vera será la candidata a intendenta de Moreno por La Libertad Avanza. Tiene 28 años, es médica y asegura que “el peronismo no ha hecho más que robar” y quiere que el país “vuelva a ser lo que fue en los años 30”.

MORÓN

Se elige un Intendente, 12 concejales y 5 consejeros escolares. El municipio registra 334.178 habitantes, de acuerdo a lo que indican los resultados del Censo 2022. Hay 798 mesas habilitadas.

Los vecinos de Merlo pueden elegir entre 23 precandidatos agrupados en 21 frentes políticos diferentes. Sólo harán uso de las PASO la Izquierda y Juntos por el Cambio, que van a una doble interna para definir el candidato definitivo que los representará en octubre.

El actual jefe comunal Lucas Ghi ocupó el cargo entre 2009 y 2015, volvió a la intendencia en 2019 y ahora es el único candidato de Unión por la Patria.

La interna de Juntos por el Cambio enfrenta dos dirigentes de sustrato amarillo: los concejales Leandro Ugartemendia y Analía Zappulla. Mientras Ugartemendia es el candidato del tándem Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, Zappulla es la apuesta de Patricia Bullrich y Néstor Grindetti.

El Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad dirime su interna con la contienda que enfrenta a Luis Alberto Duarte y Luis Orlando Clutet.

En tanto, Ariel Alberto Diwan es el candidato de La Libertad Avanza. El productor teatral e inmobiliario se había acercado a la política en 2021, cuando se presentó como precandidato a concejal por Juntos por el Cambio. Tras ese intento fallido, en enero de este año confirmó su alineación con Milei. Así, la fuerza del libertario tiene una sola lista en Morón y no presenta competencia interna en las elecciones de agosto.

NAVARRO

Se elige Intendente, 6 concejales y 3 consejeros escolares. Con 20.383 habitantes, Navarro es uno de los municipios menos poblados de la Primera Sección y por eso solamente hay 8 listas. Hay 50 mesas habilitadas.

Tres frentes electorales irán a una doble interna: la Izquierda, Juntos por el Cambio y Unión por la Patria.

El jefe comunal electo por el Frente de Todos en 2019, Santiago Maggiotti, fue designado en noviembre de 2020 por el presidente Alberto Fernández para desempeñarse como viceministro de la cartera de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. Por tal motivo, desde entonces el cargo es ocupado de manera interina por el exfutbolista Facundo Diz. En estas PASO, Maggiotti tomó la decisión de que sea el dirigente Gastón Tieri quien encabece una de las listas de Unión por la Patria en el distrito. Por su parte, el actual jefe comunal de Navarro también se anotó para disputar el cargo y de esta forma, Diz encabeza la lista que compite contra la que impulsa su antecesor.

En tanto, Horacio Leandro Rodríguez y Mateo Ernesto Natalini protagonizan la interna de Juntos por el Cambio.

Por su parte, Gisela Marchiolo y Sergio Sebastián Santana definen en las PASO quién será el candidato en octubre del Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad.

PILAR

Se elige Intendente, 12 concejales y 4 consejeros escolares. El Censo 2022 indica que el municipio cuenta con una población de 395.072 habitantes. Hay 794 mesas habilitadas.

En estas PASO, los votantes cuentan con 24 boletas distintas repartidas entre 19 frentes electorales. Son cuatro los espacios políticos donde hay disputas internas: Juntos por el Cambio, La Libertad Avanza, el Frente de Izquierda y el partido Frente Patriota Federal.

El actual intendente, Federico Achával, busca un nuevo mandato al frente del distrito y se presenta como candidato único de Unión por la Patria acompañando la nómina de que a nivel nacional encabeza la fórmula Sergio Massa - Agustín Rossi.

Juntos por el Cambio tiene a tres aspirantes a la intendencia: Sebastián Neuspiller (alineado a Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli), Adriana Cáceres y Andrés Genna (ambas acompañando las precandidaturas de Patricia Bullrich y Néstor Grindetti).

El otro espacio que tiene internas en estas PASO es el Frente de Izquierda con dos listas. Una la encabeza Natalia Espasa (MST-PO) como precandidata a intendenta y la otra Maximiliano Zuasnabara (de Izquierda Socialista).

Inesperadamente, el conflicto interno más caliente del distrito se da en La Libertad Avanza, la agrupación liderada a nivel nacional por Javier Milei. Este espacio tiene como precandidatos a intendente a Juan Martín Tito y a Martín Maganas. Este último cuenta con el apoyo de Sebastián Parejas, el armador político de Milei en la Provincia y viene acusando a Tito de "engañar" al electorado.

SAN FERNANDO

Se elige un Intendente, 10 concejales y 3 consejeros escolares. 172.524 son los habitantes del distrito, de acuerdo a los datos arrojados por el Censo 2022. Hay 397 mesas habilitadas.

En estas elecciones PASO existen 21 boletas distintas y solamente dos coaliciones tienen internas abiertas. Juntos por el Cambio, con una triple disputa y el Frente de Izquierda, que presenta dos precandidatos.

El actual intendente del distrito es Juan Andreotti, del Frente Renovador, que llegó al cargo por primera vez en 2019 dentro de la lista del Frente de Todos reemplazando a su padre, Luis Andreotti, quien gobernó la Comuna desde 2011 hasta 2019. Ahora buscará un segundo mandato consecutivo con el sello Unión por la Patria.

En un principio, Juntos por el Cambio había presentado 4 listas distritales, pero finalmente una se terminó bajando. De esta manera, hay 3 precandidatos a intendente: Juan Valente, por la Coalición Cívica ARI; el radical Claudio Alfonsín, alineado a Patricia Bullrich y Néstor Grindetti; y Agustina Ciarletta por el lado de Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, quien va acompañada en la boleta por el exfutbolista de Tigre y River, Carlos “Chino” Luna, quien se presenta como precandidato a concejal.

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad define su candidato para octubre de la contienda que protagonizan Sebastián Hugo Tesoro, trabajador de FATE alineado con Myriam Bregman y Nicolás Del Caño y Bruno Bonelli, apoyado por Néstor Pitrola y Alejandro Bodart.

En tanto, la lista de La Libertad Avanza es encabezada por Kevin Gonzalo Buj.

SAN ISIDRO

Se elige un Intendente, 12 concejales y 4 consejeros escolares. En el municipio residen 298.777 habitantes, según lo que se desprende del Censo 2022. Hay 781 mesas habilitadas.

Hay 21 precandidatos a intendente, repartidos en 28 partidos políticos. Solamente van a internas Juntos por el Cambio y el Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad.

Después de casi 24 años, en seis mandatos consecutivos al frente de la administración municipal de San Isidro, Gustavo Posse decidió no volver a competir por el cargo de intendente tras aceptar ser precandidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires en la fórmula que lidera Santilli. Posse asumió su primer mandato en 1999 luego que su

padre, Melchor Posse, con dieciséis años consecutivos al frente del municipio, fuera convocado para integrar la fórmula a la gobernación que encabezaba en ese momento Graciela Fernández Meijide para la Alianza UCR- Frepaso. Melchor Posse, había asumido su primer mandato en 1958 por la Unión Cívica Radical Intransigente y, tras la irrupción de la dictadura, volvería a ejercer ese cargo a partir de 1983. De cara a las próximas elecciones, la precandidata del oficialismo es la hija del actual intendente, la concejala Macarena Posse, de 28 años. De volver a ganar, será la tercera generación y la gestión número 12 de un integrante de la familia al frente del municipio, extendiendo así a 40 años de dinastía familiar en el distrito.

Sin embargo Macarena, que acompaña la boleta de Horacio Rodríguez Larreta, no la tiene fácil. Debe superar en la interna a otros dos precandidatos de Juntos por el Cambio. Uno es Ramón Lanús, un dirigente del PRO de confianza de Mauricio Macri, que cuenta con el respaldo de Patricia Bullrich y que se unió a ConVocación -un espacio vecinal que mantiene una fuerte disputa con el intendente- para intentar destronar a los Posse. El otro postulante es Eduardo Ruffa, quien compite en la triple interna con boleta corta.

La otra interna que tiene San Isidro es la del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, espacio político que presenta dos fórmulas encabezadas por Catalina Mercedes Coles y por Ricardo Gabriel Gasparoni.

El concejal Federico Meca es el encargado de representar el frente Unión por la Patria como precandidato a intendente de San Isidro de la lista delineada por los referentes Sebastián Galmarini y Teresa García. El edil integra la boleta que postula a Sergio Massa y Agustín Rossi como precandidatos a presidente y vice, respectivamente.

La Libertad Avanza San Isidro tiene su lista para ir por la intendencia local que está encabezada por el empresario Rodolfo Paolucci.

SAN MIGUEL

Se elige Intendente, 12 concejales y 4 consejeros escolares. 326.215 habitantes tiene el municipio, de acuerdo a los resultados que arrojó el Censo 2022. Hay 704 mesas habilitadas.

Desde el 2019, el intendente es Jaime Méndez, quien va por la reelección. Los vecinos de San Miguel eligen entre 25 precandidatos al cargo de jefe comunal, dentro de 20 frentes políticos distintos.

Juntos por el Cambio y el Frente de Izquierda van a una doble interna y Unión por la Patria tendrá una populosa PASO: serán 4 los aspirantes a la intendencia.

El jefe comunal Jaime Méndez busca reelegir en el cargo, contando con el apoyo de Joaquín De La Torre y, por ende, de Patricia Bullrich. Sin embargo, Horacio Rodríguez Larreta no dejó pasar la situación y posicionó a un candidato propio dentro de la interna de Juntos por el Cambio: se trata de Max Perkins, un abogado que actualmente ocupa el cargo de Subsecretario de Administración del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires, habiendo pasado previamente por la secretaría de Seguridad de San Miguel (2010). El candidato de Larreta y Santilli busca ganarle en la interna al actual Intendente, quien en 2016 asumió el cargo de forma interina, y fue electo en 2019.

Unión Por La Patria tiene una cuádruple interna. Por un lado está Juan José Castro, que cuenta con antecedentes ganadores tras imponerse en las legislativas del 2021 y en la presidencia del Partido Justicialista local. El ex candidato a Intendente Franco La Porta también instala un candidato propio: el concejal Cristian Mayal. A ellos se les suma Humberto Fernández, el ex presidente del PJ local que ahora es precandidato a Intendente . El último postulante es Javier Pérez, concejal y dirigente de La Bancaria, quien ya participó en la interna de 2021.

El Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad define las PASO entre Candela Segovia Ramírez y Marcelo Omar Ortega. Mientras que Agustín Puiggari encabeza la Lista de La Libertad Avanza de Javier Milei.

SUIPACHA

Se elige un Intendente, 6 concejales y 2 consejeros escolares. Con tan solo 11.867 pobladores, es el municipio con menor cantidad de habitantes de la Primera Sección electoral. Tambien es el distrito con menor cantidad de mesas habilitadas para votar: 30.

En total hay 5 precandidatos a intendente, distribuidos en 4 frentes políticos distintos. La particularidad en este distrito es que la única alianza política que hace uso de las PASO es la oficialista: Juntos por el Cambio.

El intendente es Alejandro Federico, quien gestiona desde 2015, va por un tercer mandato. El jefe comunal radical se volvió halcón y ahora encabeza la boleta de Patricia Bullrich. Para llegar a las elecciones de octubre debe sortear en las PASO a Walter Ochoa, el postulante que acompaña la lista de Horacio Rodríguez Larreta.

Unión por la Patria lleva como candidato a Juan Luis Mancini, gerente de la Anses local y hombre cercano al gobernador Axel Kicillof.

El precandidato a Intendente de La Libertad Avanza es Fabián Mazzei, periodista de radio "FM La Nueva Voz" que vive en la zona rural donde tiene una actividad comercial destinada al turismo. Realizó distintas labores en el sector privado y actividades relacionadas con la cultura en el Cine Teatro de la Sociedad Española. Gestionó una fiesta popular local que se convirtió en la "Fiesta de la Tortilla". También está al frente de distintos reclamos ambientales.

Otra lista que está presente en estas PASO es la vecinalista “Suipacha despierta” que lleva como precandidato a intendente a Mariano Novak.

TIGRE

Se elige Intendente, 12 concejales y 5 consejeros escolares. 447.785 son los habitantes que tiene la Comuna, según los datos del Censo 2022. Hay 947 mesas habilitadas.

Hay 21 precandidatos a intendente distribuidos en 18 partidos políticos. Dentro de esos espacios, hay tres internas muy calientes.

Tigre es el distrito de la Primera Sección donde Unión por la Patria tiene las PASO más picantes. Se enfrentan el intendente desde el 2013 y ex aliado massista, Julio Zamora, y Malena Galmarini, la actual presidenta de AySA y esposa del precandidato a presidente de la Nación, Sergio Massa, hoy fuertemente enemistado con el actual jefe comunal.

Los candidatos del oficialismo llegan a las PASO en medio de un torbellino de cruces mediáticos y disputas en la Justicia. Galmarini había dado el visto bueno para competir internamente con Zamora, pese a que presentó serias irregularidades en su postulación por estar inscripto en tres fuerzas políticas distintas. Sin embargo, el 27 de julio la Cámara Nacional Electoral emitió una resolución indicando que el actual Intendente de Tigre, no puede incluir en la boleta el tramo presidencial que comprende la fórmula Massa- Rossi. Zamora denunció "un ardid judicial" del ministro de Economía para favorecer a Malena en las PASO locales. Y por esas declaraciones, varios funcionarios massistas salieron a cruzarlo en las redes sociales. De esta manera, Zamora debe ir con Grabois o con boleta corta y ahora “no puede colgarse de los votos de Sergio”, tal como indicaron varios dirigentes del Frente Renovador.

Por el lado de Juntos por el Cambio, también tiene dos listas a nivel local. Una la encabeza el actor Segundo Cernadas, actual titular del Concejo Deliberante, quien está alineado con Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli. La otra tiene como precandidato a intendente a Claudio Cufré, quien acompaña a Patricia Bullrich y Néstor Grindetti.

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad también tiene una interna bastante convulsionada entre Yamila Akerfeld (apoyada por Bregman) y Ramiro Tissera (respaldado por Pitrola), con una campaña que incluyó fuego cruzado entre ambos precandidatos.

En tanto, el precandidato de La Libertad Avanza en Tigre es Claudio Baumgarten, un empresario gastronómico de 58 años que es uno de los referentes que acompaña a Javier Milei.

VICENTE LÓPEZ

Se elige un Intendente, 12 concejales y 3 consejeros escolares. Son 283.510 los habitantes del distrito, según marcan los registros del Censo 2022. Hay 668 mesas habilitadas.

Son 21 las listas a nivel local que se presentan distribuidas en 19 partidos políticos. Solamente Juntos por el Cambio y el Frente de Izquierda tienen internas. El resto de las agrupaciones presentan listas única a nivel distrital.

Luego de la renuncia de Jorge Macri a la intendencia del distrito para abocarse a la campaña que lo tiene como precandidato a jefe de Gobierno porteño, Soledad Martínez quedó formalmente consagrada como jefa comunal, cargo que ya venía ejerciendo de manera interina desde diciembre de 2021, cuando el primo del expresidente se tomó licencia para integrar el gabinete de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, la exconcejal de Tres de Febrero buscará revalidar el cargo en las urnas y su nombre estará tanto en la boleta de Patricia Bullrich como en la de Horacio Rodríguez Larreta.

Tras el cierre de listas y pese a que el oficialismo había creído lograr una lista unidad, la Justicia Electoral provincial oficializó la boleta del radical Nicolás Marchiolo para disputar las PASO de Juntos por el Cambio en Vicente López. El joven postulante responde directamente a la estructura del intendente de San Isidro y precandidato a vicegobernador, Gustavo Posse, que busca consolidar su armazón en la zona norte del conurbano.

La noticia no fue bien recibida por el macrismo y fuentes de ese espacio aseguraron que se trató de una "revancha" del possismo luego de que el PRO empujara a que haya primarias en San Isidro.

Unión por la Patria cerró al concejal alineado a Máximo Kirchner, Lucas Boyanovsky como su precandidato a intendente en Vicente López. El edil, que es constructor naval y director regional de PAMI en la zona norte, fue quien encabezó la lista en las elecciones intermedias del 2021 y ahora va por primera vez como postulante para jefe comunal.

El Frente de Izquierda afronta las PASO dividido en dos listas para precandidato a intendente: por un lado está el trabajador aeronáutico Luciano Corradi, y por el otro el joven dirigente Tomás Valls.

La designación del candidato a intendente de La Libertad Avanza, el espacio de Javier Mieli, alcanzó ribetes escandalosos en Vicente López. Juan Pablo Pliauzer es quien finalmente encabeza la lista del libertario a nivel distrital. Previamente, antes del cierre de listas, el precandidato a intendente que tenía Milei en el distrito, Matias Cerda, proveniente del Partido Demócrata, declinó su precandidatura al denunciar que el economista “es cómplice de los kirchneristas”. En ese sentido, advirtió sobre "el desastre de las listas en toda la provincia" que implica la incorporación como precandidatos de "gente de dudosa reputación y otros vinculados a delitos graves". Vale remarcar que Milei conoce bien Vicente López ya que es la ciudad en la que vive su hermana, Karina Milei, con la cual mantiene reuniones habituales.

